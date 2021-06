Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila /Fotos: Allengino Quintana

Esta conversación empezó con el pretexto de reírnos y provocar los mismo en los lectores, pero tomó el camino menos esperado, pero más interesante: analizar la vida. Empezamos por su última relación amorosa, ‘visitamos’ a Dios y sentimos que los planetas se alinearon. Giovanna Valcárcel, la carismática conductora de ‘Mujeres al mando’, que se trasmite por Latina, no se confesó, solo abrió su corazón y nos dejó sentencias para tomar en cuenta.

Giovanna, ¿por qué acabó tu última relación?

Sentimos que íbamos en caminos distintos.

¿A qué te refieres?

Quiero unas cosas y ella otras.

¿Lloraste?

Lloré todo lo que tuve que llorar.

¿Cuánto duró?

Solo un día.

¿Qué le dijiste al partir?

Aquí tienes una amiga.

¿Y si te escribe cuando estás en otra relación?

Si inicio alguna historia, no creo que a mi pareja del momento le pueda gustar.

Cuando hiciste público el final, ¿te llamó harta gente?

Sí, muchas personas que me decían que con ellas podía ser feliz.

Me quedé pensado qué casi nunca se te ha visto lagrimear

Aparte de la televisión, trabajo en una radio y no me voy a poner a renegar o hablar de política y luego poner ‘La Rueda’ de Frankie Ruiz.

¿Cómo nació la frase: ‘Destapa, destapa’?

Es como decir: ‘Vamos a ‘chuparnos’ la vida’.

La leo en todas partes, la escucho hasta en comerciales

La he creado para la gente y si al usarla están felices, está bien.

¿No pecas de positiva?

Mi mamá vive cerca a Latina y cuando la iba a visitar, yo decía: ‘Un día me van a contratar’ y lo hicieron. Luego estaba convencida que mi foto estaría en el frontis del canal y allí estoy.

¿Eso cómo se llama?

Creo en la ley del secreto y la atracción

¿Explícalo?

Todo lo que quieras lo vas a lograr.

¿Algo más profundo?

Todo lo que sale de tu boca, se va a cumplir, sea bueno o malo.

¿Un ejemplo?

Tengo miedo a tener tal cosa, en el fondo estás pidiendo tenerlo.

Suena real

El universo no entiende el no, ni el miedo.

¿Cuál es la forma de observarlo?

La lámpara de ‘Aladino’ es el universo y no te da 3 deseos, sino todos los que anheles.

Te refieres que hay gente que, con su pesimismo, llama a la desgracia

Dicen: ‘Dios mío no quiero sufrir más’ y al poner ese no, te aseguro que vas a sufrir peor.

He visto personas que se encierran en su mundo y lloran, se angustian

Mi abuela tenía un Cristo crucificado y sangrando. Se quejaba que nadie la iba a visitar, escuchaba noticias de masacre todo el día. Y murió renegando de sus males

¿Cómo sería tu imagen de Jesús?

Uno con el rostro feliz. Creo que de esa manera quiere que lo recordemos

¿Tienes imágenes en tu casa?

No

¿Cómo te conectas con Dios?

Despierto, abro mi ventana y le rezo. Decreto que ese día seré feliz.

Descríbeme a Jesucristo

Es como el mar, inmenso, que no tiene principio ni final.

Una anécdota que todo lo que viene puede parecer malo y se transforma en bueno

Un día iba a la radio y un carro de adelante frenó en seco y lo choqué.

¿Se armó la bronca?

Bajé y le dije para ir a la comisaría y el tipo empezó a decirme que era conocida, que le de para arreglar el golpe.

¿Qué hiciste?

Le dije para ir con la policía, me respondió que no podía perder tiempo y saqué 100 soles y al toque em lo pidió.

¿Te fuiste?

Sí, aparentemente perdiendo dinero. Antes de llegar a mi destino, me llamaron para ofrecerme un ‘cachuelo’ y me ofrecieron 200 soles. O sea, no perdí nada.

Bueno, más que reír, nos has hecho analizar la vida

Mucha gente me ha pedido que sea su ‘couch’ y la verdad yo estoy para ayudar a todos.

Muchas gracias por tu testimonio

A ustedes muchas gracias y un saludo al diario ‘Trome’ por su constante apoyo.

