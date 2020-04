Coronavirus Perú | Giovanna Valcárcel se sometió a una prueba rápida para descartar el Covid-19 y respondió a las críticas por decir que decir que las mujeres no deberían tener tantos hijos si no tienen cómo alimentarlos.

“La prueba es rapidísima. Es un hincón en el dedo, no duele nada, esperas 10 minutos. Si se marcan dos rayitas significa que estás enferma, gracias a Dios estoy limpia”.

¿Te criticaron por decir que las mujeres no deberían tener tantos hijos si no tienen cómo alimentarlos?

No dije nada ajeno a la realidad, no fue una crítica sino un consejo. Salgo a la calle y veo gente que no tiene para darle de comer a sus 5,6,7 o más hijos. Entonces hay que ser responsables. Recibí un montón de mensajes felicitándome, muy pocos me han criticado.

DURAMENTE CRITICADA

Después de haber sido duramente criticada en redes sociales por preguntarle a un médico si los caramelos de limón podrían reemplazar al limón en la alimentación de los niños, Giovanna Valcárcel volvió a encender la ira de Twitter y Facebook por un polémico comentario que hizo en Mujeres al Mando en medio de la crisis que se vive en el Perú por el avance del coronavirus.

La conductora del programa de Latina estaba comentando una intervención a los vendedores ambulantes del mercado de Condevilla en San Martín de Porres, quienes desafiaron el aislamiento social obligatorio y salieron a vender sus productos puesto que aseguran no tienen cómo sostenerse durante la cuarentena.

En un enlace vía microondas, el reportero de Mujeres al Mando entrevistó a una joven madre de familia que no tenía medios para sustentar a sus pequeños, la menor de los cuales acababa de salir del hospital tras ser intervenida quirúrgicamente hasta en seis oportunidades. “Así como a ella, a muchas chicas de su edad: Si no tienes para darle de comer a uno, no tengas más hijos porque aparte de tú sufrir, también van a sufrir los niños. Dejen de estar teniendo niños, cuídense por favor en este momento”, dijo Giovanna Valcárcel.

Minutos después, volvió a emitir un polémico comentario pero esta vez recomendando a las personas que provincia que no vengan a Lima porque aquí o ‘venderán caramelos o pedirán dinero en las calles’. “Mucha gente que está en otras ciudades, en provincia, cree que viniendo a Lima se le va solucionar la vida. No es verdad. Mucha gente que viene de provincia está o vendiendo caramelos o está pidiendo dinero en la calle. Si tienes la oportunidad de crecer donde vives, quedate ahí y crece ahí y luego se verá la manera... pero hazte grande donde estás porque mira, ella llegó y ahora vende caramelos ¿no?”, indicó la conductora.