Giovanna Valcárcel se quiebra en vivo tras recordar sus inicios como conductora

La conductora de ‘Mujeres al mando’ Giovanna Valcárcel abrió su corazón en la última edición del programa y rompió en llanto tras recordar lo difícil que ha sido para ella ser la conductora del espacio. La locutora resaltó que tuvo que limitarse a varias cosas por sus sueños.

Giovanna Valcárcel se identificó con Tony Succar tras escuchar su testimonio de cómo su padre decidió dejar Perú para tener un nuevo camino en Estados Unidos junto a su familia y lo difícil que fue para él labrarse un camino como cantante.

“Estuve escuchando tu historia y yo he estado en Estados Unidos, estuve limpiando baños, he sido mesera, me acuerdo que empecé cuando estudiaba actuación y veía que grababa mi novela, qué había hecho, la miraba en la tele y estaba en un restaurante de peruanos limpiando y después tenía que ir al baño a limpiar. Luego a rellenar la mayonesa, el Ketchup y dije Dios mío no me quiero rendir”, dijo entre sollozos.

EMOCIONADA POR LA OPORTUNIDAD

“Tengo mis sueños, puedo estar ahora parada en un programa y hacerlo bien y quiero de verdad agradecer muchísimo, se me corta la voz, pero a Maricarmen, pero desde que yo llegué, tú me decías Giovanna tiene que estar acá” Agregó.

Por otro lado, Giovanna Valcárcel agradeció la oportunidad de conducir el programa y a su gran amiga, Maricarmen Marín por confiar en ella.