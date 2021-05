Giovanna Valcárcel sorprendió este jueves al revelar, en su programa Mujeres al Mando, que se separó de su novia Kim Zollner. La conductora indicó que está soltera hace más de tres semanas y le desea lo mejor a su ex.

“Necesito decirlo porque soy pública, pero mi relación acabó de muy buena manera. Le deseo lo mejor del mundo, es una excelente persona”, aseguró. Asimismo, aclaró que fue una separación conversada.

“Yo estoy súper bien, es una decisión de las dos. Fueron tiempos mostros, fueron dos años lindos y le agradezco, que les vaya muy bien, su familia es maravillosa, pero yo sigo mi camino y ella sigue su camino”, agregó.

Giovanna Valcárcel también explicó que hace pública su separación porque no quiere ser ampayada con otra persona y luego que la acusen de infiel. “Si en algún momento me van a ver caminando con alguien, no quiero que se diga...”, aseguró.

Finalmente, la conductora de Mujeres al mando acotó que su relación se volvió más ‘amistad’ que un vínculo sentimental. “No tengo nada que ver con Kim, hemos tratado de crecer juntas en lo que se pudo”, concluyó.

