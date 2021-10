El actor Giovanni Arce, quien dará vida a Mariano Melgar en ‘Los otros libertadores’, contó que tuvo que estudiar mucho al poeta para ‘ponerme en sus botas’ y como televidente disfruta de la serie.

“Esta es la segunda vez que hago a Mariano Melgar. La primera vez fue en un documental con partes ficcionadas para TV Perú y ahora de nuevo estamos con Mariano Melgar. Lo curioso es que hay una teoría en la familia, por parte de mi papá, que somos descendientes de Mariano Melgar. Mi abuelo es Arce Melgar, es de Arequipa y también escribía poemas, entonces Mariano es como mi tataratío”, afirmó Giovanni quien se pondrá en la piel de Mariano Melgar en ‘Los otros libertadores’, este domingo a las 7 de la noche por Latina.

Te sientes identificado con Melgar...

Bastante porque dentro de todos los héroes que nos dieron la independencia él es que tiene el lado artístico a flor de piel. Entonces, por ese lado me identifico bastante y por ese lado lo abordé para poder entrar a sus botas.

A través de esta historia, ¿qué has aprendido de él?

Uno como actor tiene que informarse bastante sobre el personaje, sobre todo sí ha existido. Entonces, me enamoré totalmente de los yaravíes, de su amor por Silvia, por Melissa también y por el sacrificio que hizo de dejar todo para poder defender lo que era nuestro. Además, a veces, en el colegio no nos enseñan mucho acerca de la historia y a Mariano Melgar no se le conoce mucho en Lima, se le conoce más en Arequipa y esto (la serie) será una gran puerta para conocerlo a nivel nacional y, espero, que internacional también.

Has visto los tres primeros capítulos de Túpac Amaru.

Sí, los he visto los capítulos y me han agradado mucho. En verdad, que ver en carne y hueso a los héroes que has visto en tus libros o en las láminas Huascarán es emocionante. Tenemos todas las expectativas puestas para este cuarto capítulo con la aparición de Mariano Melgar.

El actor Reynaldo Arenas comentó que la edición le pareció muy mala y se cortaron escenas que le hubieran dado más sentido a la historia.

Si algo escuché. Él hablaba de algunas escenas que grabó, que no las había visto y que le habrían dado mayor coherencia, creo, a la historia. En realidad, yo no puedo decir nada porque no he estado en las grabaciones de esa historia (Túpac Amaru), los involucrados realmente son los que saben que escenas estarían faltando, a las cuales se refiere Reynaldo, pero a mí me ha agradado bastante.

Cómo televidente te gustaron esos capítulos...

Sí, superemocionante.