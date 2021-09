El actor Giovanni Arce quien da vida a Mariano Melgar, en la serie ‘Los otros libertadores’, afirmó que hacerlo fue todo un reto pero lo disfrutó mucho y que la serie tiene calidad de exportación.

“Es la segunda vez que hago de Mariano Melgar, pero esta vez en una historia de ficción. La primera fue un documental y volver a interpretarlo es una maravilla”, señaló.

Te sirvió de referencia hacer el documental de Mariano Melgar para construir el personaje de ’Los otros libertadores’.

Bueno, en realidad ya lo había investigado, me había metido en los libros y digamos que fue un poco más fácil por ese lado, pero son otras circunstancias también puestas desde el guion que yo tenía que responder como actor. Todavía es un reto hacerlo y una maravilla.

Qué descubriste a través de la historia de Mariano Melgar...

Mariano para mí es mi héroe favorito del Perú, siempre lo fue porque no solamente tiene ese espíritu revolucionario sino que es artista, un poeta y por ese lado me identifico mucho con él. También porque mi abuelo llamado Arce Melgar y que es de Arequipa, me cuenta que somos descendientes de Mariano Melgar. Entonces, puede que de la casualidad que mi tío Mariano Melgar me haya mandado el personaje dos veces.

Es especial para ti dar vida este personaje.

Significa mucho para mí. Lo van a ver en pantalla, le puse de todo, absolutamente todo.

Sí, en realidad es revalorar nuestra cultura, nuestra identidad perdida, traerla de vuelta y que las generaciones de hoy la conozca. Eso como actores es mucho más gratificante que cualquier premio Oscar, que los chicos en la calle te digan: ‘Oye Mariano Melgar’ te hace pensar que tu chamba vale la pena.

Esta serie puede seguir los pasos de ‘El último bastión’ y llegar a las plataformas internacionales.

‘Los otros libertadores’ tiene todas las armas para poder entrar a la plataforma de streaming que quiera. Tiene una calidad de exportación, A1 de producción, de actuación, de dirección. Creo que se planeó así desde un inicio y es lo que van a ver. Entonces, creo que las puertas están abiertas ya para que la producción peruana pueda ser conocida a través de ‘Los libertadores’, del ‘bastión’, de todas estas producciones, para que gane el audiovisual peruano y seamos más reconocidos en el mundo como artistas.

¿Qué otros proyectos tienes pendientes?

Ahora estamos reactivando el teatro y estoy haciendo la obra ‘Guayaquil’ con Alonso Cano, estrenamos el 9 de octubre en el teatro de Lucía.

Fue difícil reactivarse...

Totalmente, pero con todos los protocolos vamos sacándolo adelante y con la vacunación, que va avanzando rápido, creo que podemos llegar a un buen puerto.