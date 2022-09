El actor Giovanni Ciccia, quien interpreta al chef Diego Montalbán en ‘Al fondo hay sitio’, contó que considera al elenco de la serie como su segunda familia, pues hay mucho cariño, respeto y admiración entre actores, técnicos y todo el personal que labora diariamente en Pachacámac.

“Estoy muy contento de estar aquí en la serie, de que me hayan vuelto a convocar en esta nueva temporada. Un aspecto importante para que en pantallas pueda verse un buen trabajo actoral es que en ‘Al fondo hay sitio’ somos una familia , hay mucho cariño, admiración y respeto entre todos. Sinceramente, los considero mi segunda familia pues compartimos muchas horas juntos y cada día somos más unidos”, precisó Giovanni Ciccia, quien da vida a Diego Montalbán en la serie.

Es más, agrega que todos los días almuerza con sus hijos ficticios (Los Montalbán), con quienes ha hecho una muy buena amistad, a pesar de la diferencia de edad.

“Yo almuerzo todos los días con Karime Scander (Alessia), Franco Pennano (Cristóbal), María Grazia Gamarra (Macarena) y Guadalupe Farfán (July). Es más, hasta tenemos un grupo de WhatsApp, que se llama ‘Los Montalbán’ y nos escribimos todo el día, buscándonos para juntarnos cuando tenemos algunos minutos libres. A pesar de la diferencia de edad, mantenemos una relación horizontal y aprendemos mucho juntos, pues todos son muy talentosos”, indicó Giovanni Ciccia.

‘DIEGO MONTALBÁN ESTÁ DERROTADO’

El actor Giovanni Ciccia, quien interpreta al chef ‘Diego Montalbán’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, agradeció al público por el alto rating (24,3 puntos) que obtuvo el capítulo del último miércoles donde protagonizó la comentada escena donde enfurece violentamente contra su hijo ‘Cristóbal’, interpretado por el actor Franco Pennano, al decepcionarlo públicamente y descubrir que lo engañó al decirle que había estudiado cocina en Barcelona.

“Me hace feliz y me puso muy contento leer tantos comentarios bonitos del público sobre mi trabajo, pero es importante resaltar que gran parte de mérito lo tiene el guion, pues sin una buena historia, sin buenos guionistas no se puede hacer un gran trabajo. La historia de los Montalván se está escribiendo desde cero en esta temporada y ha llegado a un momento clímax que ha gustado mucho al público y me siento orgulloso”, comentó Giovanni Ciccia.

¿En redes sociales han destacado las escenas y sobre todo, diciendo que se han conmovido con ‘Diego Montalván’, un personaje a quien odiaban?

También me gustaron esos comentarios, eso me halaga mucho, siento que mi trabajo se está haciendo bien, de interpretar bien a un ser humano y no solo a alguien detestable, sino una persona completa que pude ser divertida, odiada y amada en algún momento.

