Cada nueva creación siempre será un gran pretexto para charlar con él. Un hombre que lucha por sus sueños, un actor que sigue construyendo, pese a todo. Giovanni Ciccia, como cada año, se atreve y saca a la luz una película distinta, pero a la vez tan cotidiana. Deja por un instante su personaje de ‘Al fondo hay sitio’ para presentarnos ‘Cosas de amigos’, un homenaje a la amistad, esa que él cultiva a su manera y a la que pocos saben entender.

TE VA A INTERESAR: LA VOZ PERÚ: EXCANTANTE DEL GRUPO 5 SORPRENDE A CHRISTIAN YAIPÉN

¿Cuántos ‘patazas’ tienes?

Mi grupo de amigos es muy reducido.

¿Se fueron yendo?

Con el tiempo uno va quedándose con pocos.

¿Por qué?

Están los que parten, los que se molestan y los que se alejan.

¿Y los que siguen?

Es valioso conservarlos y respetarlos.

En la amistad se habla siempre de códigos...

Totalmente de acuerdo.

Uno de sus principios dice: ‘No estar con la hermana de mi mejor amigo’...

Existe el código del respeto, pero a veces te gana el gusto por ella.

Giovanni Ciccia: "No soy bailarín, no voy a discotecas, allí se habla a gritos". (Foto: Allengino Quintana / @gec)

“UNA RELACIÓN NO ES PROPIEDAD DE POR VIDA”

¿Entonces?

Peguntaría: ¿Quién no ha estado con la hermana de su ‘brother’?

También está: ‘Jamás saldría con la ex de mi causa’...

Yo volvería a preguntar: ¿También se le tiene que respetar a ella?

¿Te parece machista ese principio?

Solo comentar que se habla de la ‘ex’ y una relación no es propiedad de por vida.

¿Conclusión?

Todo cambia y hay que adaptarse.

La periodista Carla Tello filosofó en su momento y afirmó: ‘Si no hay hijos, no hay por qué hablar de una exrelación’...

Claro, porque con ellos, así te separes, siempre mantendrás una relación con la madre, pero si no hubo ‘fruto del amor’ todo se corta.

¿Por qué se alejaron algunos de tus ‘patas’?

A veces, uno cree estar haciendo lo mejor por un amigo y no resulta así.

¿Siempre les rindes homenajes?

Todo el tiempo. He hecho hasta canciones por ellos.

En tus creaciones, ¿te has vengado o elogiado?

Lo hago todo el tiempo.

¿Un ejemplo?

He realizado obras de teatro a mi papá y mamá, pero ellos no se han dado cuenta.

De repente alguno de tu círculo se fue porque pensabas diferente en un tema político...

No, he preferido dejar de seguirlos en sus redes para no contaminarme.

Giovanni Ciccia es un apasionado de la vida, un amante de la música, un constructor de historias que siempre nos sorprenden. (Foto: Allengino Quintana / @gec)

¿Y cuando te cruzas con ellos?

No hablamos de esos temas.

¿Lo evitas?

Me hago el cojudo y sigo adelante.

¿Eso significa?

Porque te quiero no te sigo, ja, ja, ja.

GIOVANNI CICCIA NADA CON LAS DISCOTECAS

¿Te incomoda la internet?

Las redes hacen tratados sobre temas existenciales. Eso debería ser para ellos y nadie más.

¿En tus películas más de una ‘ex’ se ha sentido ‘tocada’?

No mencioné a ninguna, que ellas sepan es otra cosa.

¿Entonces?

No hay derecho a reclamo, no dice su nombre, je, je, je.

Tocas en un grupo de rock, has hecho películas con una salsa de tema principal, ¿bailas bien?

No soy bailarín, no disfruto hacerlo.

¿Nada que ver con las discotecas?

No la paso bien, allí se habla a los gritos.

¿Te aburres?

Es el peor lugar para comunicarse.

Dicen que rockero que se respeta no baila salsa...

Son tonterías antiguas.

EL CORONAVIRUS

Luchaste para que se abra el aforo de cines y teatros.

La gente aprendió a cuidarse. Ya conocemos el virus, sabemos que hay que usar la mascarilla. Además, no podemos dejar de trabajar y vivir.

¿Qué te dejó el coronavirus?

Cada quien ha tenido su luto y su pérdida personal.

¿Hay algo positivo?

Lo mejor de la pandemia fue ver crecer a mis hijos de cerca.

¿El mejor aprendizaje?

No postergar, ni decir: ‘para después’. Todo lo hago para hoy.

¿Aprendiste a decir: ‘Te quiero’?

Aprendí a decir ‘Te amo’ con mis novias.

¿Eras ‘floro’?

No, solo decía la verdad. Siempre fui muy sincero.

¿Por qué es importante hacer cine?

Es una gran herramienta para promocionar el país, una cara hacia el exterior.

Desarrolla la idea...

Es fomentar el turismo y nuestra cultura. Los mexicanos y argentinos tienen una gran industria cinematográfica y por ello sabemos mucho de sus culturas.

¿Ejemplo?

Celebramos cumpleaños con mariachis y si suena un tango hasta sabemos cómo se baila.

¿Qué vamos a encontrar en ‘Cosas de amigos’?

Es un homenaje a la amistad, una reproducción de las cosas que pasan en la vida diaria. El pan de cada día.

¿Algo más?

Es una comedia muy divertida y con un toque de emotividad sobre los amigos.

Si es tan complicado hacer cine en el país, ¿por qué sigues?

Es lo que me hace levantarme cada día, para mí es como respirar.

Entonces un gran abrazo y vamos a verla...

Vayan todos y verán que sentirán una enorme emoción. ‘Cosas de amigos’ se estrena este 21 de julio en todas las salas del país y se divertirán mucho.

Gracias por tu tiempo...

Es un placer siempre hablar con Trome.

MÁS INFORMACIÓN: