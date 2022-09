El actor Giovanni Ciccia, quien interpreta al chef ‘Diego Montalván’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, agradeció al público por el alto rating (24,3 puntos) que obtuvo el capítulo del último miércoles donde protagonizó la comentada escena donde enfurece violentamente contra su hijo ‘Cristóbal’, interpretado por el actor Franco Pennano, al decepcionarlo públicamente y descubrir que lo engañó al decirle que había estudiado cocina en Barcelona.

”Me hace feliz y me puso muy contento leer tantos comentarios bonitos del público sobre mi trabajo, pero es importante resaltar que gran parte de mérito lo tiene el guion, pues sin una buena historia, sin buenos guionistas no se puede hacer un gran trabajo. La historia de los Montalván se está escribiendo desde cero en esta temporada y ha llegado a un momento clímax que ha gustado mucho al público y me siento orgulloso”, comentó Giovanni Ciccia.

¿En redes sociales han destacado las escenas y sobre todo, diciendo que se han conmovido con ‘Diego Montalván’, un personaje a quien odiaban?

También me gustaron esos comentarios, eso me halaga mucho, siento que mi trabajo se está haciendo bien, de interpretar bien a un ser humano y no solo a alguien detestable, sino una persona completa que pude ser divertida, odiada y amada en algún momento.

¿Cómo trabajaron las escenas de furia y los golpes?

La cachetada no estaba en el guion, fue algo que propusimos los actores y Franco Pennano dijo ‘si, hagámoslo’. Él es un chico entusiasta y dispuesto a ensayar. Nosotros trabajamos las escenas antes de llegar al set y al director le gustó. Si no ensayas y no te preparas, tu trabajo va a ser flojo.

¿Sientes que ‘Diego Montalván’ esta derrotado?

‘Diego Montalván’ ya está derrotado, él llega a esta situación porque está derrotado, es un chef talentoso, no es ningún inútil, pero se ve en un momento de crisis al inicio de la serie que lo lleva a enamorar a esta señora (Francesca Maldini) para salir de la quiebra en la que se encuentra. La desesperación lo lleva a esto y empieza a tejer esta red de mentiras para recuperar su estatus, pero a pesar de la derrota va a seguir adelante con todo este show.

Además, ahora podemos verte en el cine en la comedia ‘La banda presidencial’...

Así es, ayer se estrenó la comedia en todos los cines, que cuenta la historia de cuatro amigos desesperados por la situación económica que atraviesan y deciden asaltar un casino en una fiesta de Halloween, y por eso, cada uno lleva una máscara de un expresidente del Perú; y por cosas del destino terminan secuestrando a un congresista; y se van a suscitar muchas situaciones divertidas.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Klug anuncia que se convertiría en representante de futbolistas [VIDEO]

Jean Paul Strauss: Vuelvo a vivir con mi hijo Nicolás mis inicios en la música”

Micheille Soifer lanza ‘misil’ a Susan Ochoa: “Los más grandes artistas no son los que mejor voz tienen”