Giovanni Ciccia: 'Me da miedo la pastillita azul' | ENTREVISTA

Dos, tres, cuatro pasos y de inmediato: ‘Giovanni, una foto, por favor’. Uno, dos: ‘Un selfie, por favor’. Giovanni Ciccia no es un actor que genere delirio, pero sí provoca respeto. El muchacho de barrio pituco no es disforzado, tampoco exquisito. No dice allí no voy, tampoco selecciona medios de comunicación para charlar. Simplemente sale de su casa, pregunta si necesitan más ropa para las fotos y ríe. Viste muy informal: jeans, polo, zapatillas y no demora las respuestas ni escarba en su léxico para utilizar la palabra difícil. Esta entrevista terminó en esa charla que usted puede escuchar en una esquina.



¿Callejero?

No uso auto, camino mucho.



¿Y por qué?

Me cansé del tráfico limeño.



¿Pides taxi?

Si es muy largo, recién llamo uno.



¿Te suma tanta ‘lateada’?

Voy mirando, conociendo gente y en carro me perdería todo eso.



¿A qué conclusión has llegado?

Que la ‘lleca’ es la escuela de la vida.



¿Te vacilan?

Hasta ahora nadie me insulta.



¿Te tratan bien?

Por lo general me gritan: ¡‘Django’!



Ahora, ¿pero antes?

Nací en Miraflores y mi papá tenía un taller en La Victoria, al frente había una cantina y me llevaba a tomar gaseosa.



¿Mechador?

Soy pacifista, pero me ha caído golpe.



¿Y eso?

Es que me pongo en medio y a veces creen que soy cachoso: ‘Tú quien eres, qué chu... te metes’ y jua.



¿‘Fulbitero’?

No era mi actividad favorita.



¿Te elegían en la pichanga?

Tenía mi pelota.



¿Deporte favorito?

Leer. Siento ansiedad cuando no lo hago.



Ayuda mucho.

Te llena de temas para conversar.



¿Vanidoso?

Me veo al espejo cuando estoy trabajando y creando un personaje, probándome looks.



¿Te harías cirugías?

Borrarse las arrugas y todo lo demás, te hace crecer artificialmente.



¿O sea?

Es ir en contra del envejecimiento natural.



¿Tiempo estimado de vida?

Menos de 100 no atraco.



¿Entonces la disfrutas a mil?

Vivo mejor que nadie. Me tomo mis tragos.



¿Te chequeas?

Tengo 47 años y ya tengo las tuberías usadas.



¿Examen de próstata?

Dos veces y quiero regresar.



Ja, ja, ja...

Le llevo flores al doctor, pero no me recibe.



¿‘Pastillita azul’?

No he necesitado, pero me da miedo porque dicen que afecta el ‘bobo’.



¿Cocinas?

Más que mi esposa.



¿Bailas?

En obras de teatro.



¿Billetera mata galán?

Desgraciadamente, sí.



¿Una prueba?

Lee la sección Espectáculos del diario y verás los romances.



¿Las ‘trampas’ son el diablo?

Uno es responsable de sus actos, no le echen la culpa solo a ellas.



¿Un análisis de las amantes?

Si buscas una ‘suplente’, es porque la ‘titular’ está fallando. Haz cambio en el equipo y no jugando a dos nombres.



¿Infiel?

Me porto bien porque no me gustan los problemas.



¿‘Partidor’?

Nunca se lo hice a nadie.



¿En serio?

Tengo 19 años de casado y, si me metí a un lugar, ya no me acuerdo ja, ja.



En ‘Django, sangre de tu sangre’, hay una escena que te define: ‘Sigues siendo un con... su m...’. ¿Lo eres?

Cuando hago mi chamba. Porque me dedico al cien por ciento.



¿Y loco?

Un actor lo es. Interpreta la vida de otra persona y se carga problemas que no son suyos.



¿El Perú está jodido?

Lo bueno es que se está descubriendo quiénes son los corruptos.



¿Eso ayudará?

No vamos a dejar que nos ‘metan la rata’.



¿Te pegaste a ver el Mundial?

Sí. Antes no lo hacía porque la selección no clasificaba, pero ahora fue diferente.



¿Ha crecido el país?

Estamos mejor en todos los aspectos.



¿Por ejemplo?

El sentimiento por nuestra patria. Mira mi polo y antes se usaba con la bandera de Estados Unidos.



Y se viene un estreno...

Este 2 de agosto vuelve ‘Margarita 2 y la Banda de los Hermanos Mayores’. Ahora va a enfrentar un nuevo conflicto en su crecimiento, el hecho de que llegue un nuevo integrante a su hogar.



Entonces, el público no se la puede perder.

Además el tema de las imágenes es fascinante. Está grabado en Punta Sal. Es una película familiar.



Que sigan los éxitos y gracias por mostrar ese interior del que pocas veces hablas.

Un gusto conversar así. Felices Fiestas a los lectores de Trome y voy a ver si también eres un con... su m... escribiendo, ja, ja, ja.



Cuando entendió que habíamos acabado la entrevista, sacó su celular, timbró a un amigo, le preguntó si seguía en pie la invitación para almorzar y entonces nos preguntó: ‘¿Qué ruta van a tomar?’. Le propusimos llevarlo donde nos diga y aceptó. Bajó, nos dio un abrazo y pidió que le avisaran cuando la publicáramos. Tal cual lo dijo Ernest Hemingway: ‘El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera’.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

