Giovanni Ciccia, además de popular actor, director de teatro y músico, es productor de cine y ve con mucha preocupación que las salas de cine aún no se hayan podido reabrir. “Piensa en cualquier negocio en el que tú inviertes, llega el día en el que lo vas a poner en marcha y ese día nunca llega; tienes toda una inversión hecha y congelada. Lo único concreto es que ahorita tengo mi película lista y terminada, “Cosas de amigos”, una comedia bastante divertida y con un tema bien controversial”, dice el artista.

Mientras los exhibidores y el Ministerio de Salud no se pongan de acuerdo sobre la autorización de venta de alimentos en las salas, la delicada situación parece que no se arreglara. “Alguien no está ocupándose de algo que merece atención y que es muy importante. No es un capricho de: ‘querer vender mi canchita en el cine’, es una necesidad para que una industria que estaba en auge y genera importantes ingresos al Estado, no muera”, dice.

“Estamos conviviendo con el coronavirus, pero no podemos congelarnos a que pase todo, tenemos que seguir adelante, creo que esa es la forma. Se debe reactivar todo lo que sea necesario con los protocolos de seguridad, ya se conoce el virus y se sabe cómo se contagia. El proceso de vacunación está avanzando y no podemos matar de hambre a la gente relacionada al cine que necesita trabajar”.

INVERSIÓN PARALIZADA

Ciccia descarta que las plataformas por streaming sean la alternativa para las películas que no se han podido estrenar por la pandemia y el cierre de salas. “En el caso de las producciones que hemos hecho y esperan turno, están pensadas para el estreno en las salas en forma presencial. Uno no puede mirar hacia atrás e intentar recuperar la inversión en una plataforma porque se manejan otro tipo de cifras. Las cintas que tenemos hasta ahora es para las salas, creo que el cine es un espectáculo que debe ser presencial igual que el teatro”, finaliza.

Por el momento, el protagonista y productor de “Django”, no reiniciará sus proyectos ya agendados. “Yo tenía planes de filmar, pero considero que es un poco riesgoso el tema del rodaje, tienes que juntarte con gente en espacios cerrados, tener interacción actoral y quitarte la mascarilla. Sé que hay gente que lo ha hecho y les ha ido bien, pero prefiero no arriesgarme, mientras, sigo escribiendo cosas y armando proyectos. Seguramente cuando ya todo esté un poco más calmado salgo a filmar”.

