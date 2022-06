El cantante Giovanni Kral rompió su silencio y señaló que teme por su vida luego que su vehículo recibió cuatro impactos de bala afuera de las instalaciones de una discoteca en San Martín de Porres, donde el fin de semana tuvo una presentación.

Giovanni, ha sido un fin de semana complicado pues habrían querido atentar contra tu vida al disparar a tu carro...

Mi carro recibió cuatro balazos en la puerta del piloto, que es donde manejo, es algo delicado y estoy preocupado.

¿Estuviste recibiendo amenazas?

He tenido amenazas desde que trabajo y vivo en el norte. O sea, desde hace muchos años. He hecho mi carrera en Chimbote y Trujillo, que es donde vivo, sin embargo, traté de sobrellevarlo (las amenazas) y gracias a Dios nunca pasó a mayores, pero hace poco opté por retomar mi carrera en Lima y Callao, pero me doy con la sorpresa del atentado.

Se podría decir que el atentado fue a raíz que decides volver a cantar en Lima y Callao...

Exactamente. La aceptación que he tenido en el Callao ha sido fuerte y siento que llamó mucho la atención, tal como le pasó a Brunella (Torpoco) y me da mucho temor.

¿De qué manera te han amenazado?

Las primeras amenazas fueron cuando estaba en el norte, me mandaron mensajes de texto y me llamaban de los penales, pero no les hice caso.

¿No crees que el atentado fue por algún tipo de venganza?

Nunca he tenido problemas ni me he metido con nadie. Siempre he llevado mi carrera de la mejor manera.

¿Has pensando contratar algún tipo de seguridad?

Estoy viendo ese tema porque todavía me quedo una semana más en Lima.

¿Temes por tu vida?

Sí. Estoy preocupado. Me sentía seguro porque era chalaco, porque el Callao es mi tierra y pensé que me iban a apoyar, pero uno nunca sabe. He escuchado de los cupos, de problemas con otras orquestas y es sorprendente. Siempre he trabajado de la mejor manera, he cantado en lugares donde me han contratado y sin temor ni impedimento alguno, pero ahora hay otras modalidades y me asombra.

Brunella Torpoco decidió alejarse de la música, tras las amenazas que recibió. ¿Has pensado en hacer lo mismo?

No puedo renunciar a la música, si fuera así estaría renunciando a mis hijos. Yo vivo de la música, mi familia y mis hijos están de por medio. Lamentablemente, hay mafias y eso es preocupante, sin embargo, yo pienso seguir trabajando porque vivo de esto. Si hubiera querido tener más dinero o prensa, hubiera dicho (que recibía amenazas) hace mucho tiempo, porque no es la primera vez que me pasa, sino desde hace 10 años.





