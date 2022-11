Tradición y raíz son dos palabras fundamentales en la vida de André Reyes, fundador, músico, compositor y líder de “Gipsy Kings”, agrupación leyenda de la rumba flamenca con más de 30 años de éxitos sobre los escenarios, 60 millones de discos vendidos en el mundo y ganadora del Grammy Latino como mejor álbum pop.

“Siempre asocio la música con la familia y la tradición y es que todo empezó con mi papá que está en el cielo, fue él quien nos motivó a aprender a tocar la guitarra y a cantar. La música de Gispsy Kings la tendremos que agradecer siempre a José Reyes, mi padre, aunque luego, nosotros sus hijos la hemos llevado a otros terrenos en más de 30 años de carrera”, dice André que junto a la banda se presenta este 17 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

¿Las estrellas del flamenco, los puristas del género, siempre los vieron con buenos ojos?

Yo respeto a todos los que hacen flamenco, admiro y escuchó a los grandes como Camarón de la Isla, Manzanita, Paco de Lucía, El Cigala, hasta Rosalía que hace flamenco a su manera con gran éxito. Siempre nos hemos tenido respeto entre nosotros, finalmente, aunque nos diferenciemos unos a otros, todos partimos de la misma raíz.

Pero su apuesta por la fusión, su sonido mezclando la rumba flamenca con el pop les valió más de una crítica .

En esta industria siempre habrá gente que le gusta lo que haces y a otros no, finalmente el que decide si lo que estás haciendo está bien es el público y nosotros tenemos la aceptación sobre los escenarios. Cuando critican, es que la banda interesa.

Finalmente lograron que los Gipsy Kings se convirtieran en estrellas internacionales.

Para nosotros la rumba es la base de nuestra música, gracias a ella logramos que el público se interesara un poco más por el flamenco que sirve para que la gente baile y olvidé las penas.

André Reyes revela que su público se ha renovado, y por eso, Gipsy Kings mantiene su vigencia.

¿Cómo se llevan con las actuales tendencias de la música en el mundo?

Nosotros escuchamos todo tipo de música, creo que los que estamos en la industria no debemos descalificar un género por ser popular. Me gusta el reguetón, la salsa, el pop, y la música afroperuana, que me parece muy rica e intersante; hasta no descartaría hace fusiones con todos esos géneros mencionados.

¿A propósito de la vigencia, el público en sus conciertos se ha renovado? Claro que sí, hay mucha gente joven que le encanta nuestra música, somos testigos de cómo bailan en los conciertos, en muchas casas del mundo hay un disco de Gipsy Kings, lo escucharon abuelos, padres y nietos.

La fórmula es conquistar el corazón de la gente .

Nuestra música despierta buenos recuerdos al público mayor y mucha curiosidad al más joven, las canciones siempre serán divertidas a las que se recurren siempre en los peores momentos. El secreto del éxito en la música es que tienes que hacerlo bien, o mejor no vale la pena.