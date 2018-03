Gisela Ponce de León: ‘Soy honesta, nerviosa y amorosa’ | Para Ellas

Ha participado en varias producciones de teatro, cine y televisión, y ahora la actriz Gisela Ponce de León sacará a relucir su faceta como cantante bajo la dirección de Lucho Quequezana. Se define como una mujer amorosa, honesta y que ha logrado cumplir una meta importante: vivir de lo que le apasiona.



El amor es…

La fuerza que mueve todo.



¿A qué edad descubriste la potencia de tu voz?

Desde muy chiquitita, creo que desde que tengo uso de razón.



¿Qué color te llena de alegría?

El amarillo.



¿Es difícil mostrarte en el escenario como Gisela Ponce de León y no encarnando a un personaje de ficción?

Sí, muchísimo, pero me moría por hacer algo que me llevara al límite. Hemos logrado, junto a Lucho Quequezana, algo muy lindo.



¿De qué se trata?

Sacaré a relucir mi faceta de cantante. Interpretaré temas en un nuevo formato de espectáculo de teatro y música, del 15 de marzo al 2 de abril, en el Teatro Pirandello.



¿Cuáles son las actividades que más te apasiona hacer?

Actuar, cantar, escribir y resolver problemas.



No te pones ropa de color…

Uso todos los colores.



¿Te gusta cocinar?

Sí, últimamente. Me encanta hacer pastas porque son bien fáciles.



Dos personajes que recuerdas con cariño…

‘Pimpolla’ de la obra de teatro ‘Escuela de Payasos’ y ‘Mirkala’ de la serie televisiva ‘Esta sociedad’.



¿Existe la amistad entre un hombre y una mujer?

Sí, deberíamos dejar de vincularnos románticamente todo el tiempo.



El matrimonio es…

Una costumbre impuesta por la Iglesia y, como ceremonia, un grito al mundo para presentar tu amor.



Si pudieras viajar al pasado, ¿a quién te gustaría encontrar?

A mi abuelita Yamille.



¿Quién es tu cantante favorita?

Janis Joplin.



Una meta cumplida…

Vivir de mi pasión.



¿Cuál es tu peor defecto?

Conjeturar todo el tiempo.



Algo que te guste de ti es…

Que me atrevo.



¿Ingresarías a la política?

Jamás.



Defínete en tres palabras…

Honesta, nerviosa y amorosa.



¿Conquistaste a alguien cantando?

Eso espero.



¿Serías madre adoptiva?

Por supuesto que sí.

