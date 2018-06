Gisela Ponce de León: "No tengo una relación formal desde hace unos diez años" | FOTOS

La actriz Gisela Ponce de León protagoniza la exitosa comedia ‘Soltera codiciada’ , y confiesa que no tiene pareja desde hace más de 10 años. Dice que se equivocó muchas veces en el amor y ahora está lista para comenzar una relación sana. Tiene 33 años, se considera muy romántica y espera que llegue el hombre indicado a su vida.

Esperabas el éxito de la película ‘Soltera codiciada’...

Estoy contenta, es una película divertida, ligera, una comedia inteligente, con momentos de drama y las mujeres se conectan emocionalmente por muchas cosas que les han pasado. Además, ahora se habla mucho del tema de la mujer, del machismo, de cómo nos comportamos frente al otro y está bien hablar del amor propio.

¿Has sido víctima del machismo?

Sí, de hecho, pero no he sido tan consciente de ello hasta que se ha empezado a hablar fuerte del tema. No he sentido que se me trata menos por ser mujer, pero veo que todos estamos maleducados, los hombres son machistas y las mujeres también. Hay muchas cosas que debemos volver a aprender. Siento que las mujeres debemos tomar cartas en el asunto, no solo levantando la voz y denunciando, sino empoderándonos, exigiendo los mismos derechos.

Gisela Ponce de León Gisela Ponce de León

¿Lo has sentido en tu trabajo?

Mi ambiente de trabajo es muy horizontal, en el teatro se trabaja en grupo, el actor y la actriz tienen los mismos derechos y deberes. Pero no sé si pasará lo mismo en la televisión, porque no he trabajado mucho ahí. Sin embargo, es verdad que hay más directores hombres que mujeres, más dramaturgos y en el teatro hay más personajes masculinos heroicos que femeninos...

¿Formas parte de algún colectivo?

Alguna vez marché en ‘Ni una menos’, pero ahora estoy alejada. Estoy viendo por dónde aportar, antes posteaba cosas en las redes sociales pero también son un problema, siento que se malinterpretan las cosas, es muy fácil polarizarse, se generan muchos conflictos en lugar de buscar soluciones.

¿Te han dado duro en las redes?

Sí, me caía con palo, la gente anda muy sensible. Las redes sociales son buenas, pero te quieren obligar a estar en favor o en contra, y me he mantenido al margen.

Tu trabajo te ha convertido en una actriz muy conocida...

Resulta que ahorita soy famosa, porque el otro día salí a la calle y mucha gente me pedía fotos. Hago mis historias en Instagram y la gente me responde, y con la película muchas mujeres me hacen comentarios y reflexiones, y pues estoy asumiendo que tengo una voz, pero no quiero ser portavoz de nadie.

En película ‘Soltera codiciada’ que se estrena este jueves. En película ‘Soltera codiciada’ que se estrena este jueves.

Quizá podrías publicar algo...

Lo he pensado, quizá escribir una obra, dirigir algo sobre un tema acerca de las mujeres o un unipersonal, pero no quiero ser abanderada de nada.

¿Cómo tomas el ser ‘famosa’?

Esto es popularidad, no es fama, en unos días me quedo sin trabajo y todo volverá a la normalidad, pero yo seguiré siendo la misma persona. Sé que ahorita se acaba, esto sucede porque he estado haciendo cosas que me han tenido al frente, como mi concierto, ‘Cabaret’ y la película. He salido a comer y me pedían muchas fotos, la gente me decía cosas bonitas, lo agradezco mucho, pero marea un poco. Prefiero no darle importancia y no vivirlo tanto.

¿No te la crees?

Pa qué. Últimamente he ido a fiestas, a socializarme, cosa que me cuesta un montón porque veo mucha gente. Después de un rato ya me quiero ir a mi casa y hacer las cosas más burdas, pero mías.

Gisela Ponce de León y Lucho Quequezana se unen en mágico show musical Gisela Ponce de León y Lucho Quequezana se unen en mágico show musical

¿Eres una soltera codiciada?

Estoy soltera, pero no codiciada. Tengo 33 años y hace un montón de tiempo que estoy soltera, pero no sola, no tengo una relación formal desde hace unos diez años. En parte está bien porque me ha ayudado a concentrarme, en crecer como artista y entender el amor. Además, agradezco haberme equivocado tantas veces porque ahora, cuando llegue alguien, tendré una relación sana.

¿Sueñas con el matrimonio?

Sí y no. Me encanta el romance, me la paso emparejando gente, doy consejos de amor, pero cuando me va a suceder me he corrido, siempre he dicho que me gustaría estar con alguien, tener una familia, pero cuando veo que se acerca el momento, me da mucha angustia. Pero me va a pasar y cuando llegue la pareja me voy a convertir en un manjar blanco. Me encanta el amor como tema, soy romántica. Ya vendrá el indicado y, si no, todo bien, no es un drama.

¿Eres intensa?

Sí, claro, soy actriz, me la paso jugando con mis emociones. No creo que sea nociva para alguien, pero soy apasionada.

Gisela Ponce de León Gisela Ponce de León

¿En qué proyectos te veremos pronto?

Por ahora no tengo nada, hace tiempo no me pasaba esto. Estoy pensando qué hacer con mi carrera, a dónde llevarla, pensando si quiero seguir actuando, si quiero dirigir o estudiar otra profesión, he averiguado para ser terapeuta.

¿Quieres solucionar los problemas de otros?

Me gusta hacer algo por los demás, me llena mucho ser actriz, pero me llena más cuando alguien me pide un consejo, me gusta que me cuenten sus problemas, dar consejos que no sigo, pero dar buenos consejos. Y también tengo muchas experiencias que he vivido, siento que puedo ayudar de alguna forma, no desde mi popularidad, sino estudiar algo relacionado a eso.

¿Piensas en la música como una carrera profesional?

No. Me gusta cantar, me deja muy feliz. En mi último show, al principio renegaba con Lucho Quequezana porque me puso unas rampas en el escenario, pero al tercer día era feliz como un hámster subiendo y corriendo, fue muy divertido. Pero no sé si quiero ser cantante.