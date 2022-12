Mucho se comentó sobre el matrimonio de Tilsa Lozano y el expeleador de MMA Jackson Mora, entre ellos la poca asistencia de personajes de la farándula, al respecto, Gisela Valcárcel aclaró porque no asistió a una de las bodas más comentadas del año.

TE VA A INTERESAR: MELISSA PAREDES Y ETHEL SE DAN ABRAZO, DESPUÉS DE SU POLÉMICA SALIDA DE AMÉRICA HOY

En la reciente edición de El Gran Show, Gisela contó que ella había invitado al ‘Wacho’ Facundo González a ir con ella, en televisión nacional; pero nunca recibió la llamada del argentino.

“No pude ir al matrimonio, porque yo en televisión nacional dije ‘Facu’ vamos y saben lo que me han dicho ‘... pero no me llamaste’”, reveló la rubia conductora ante la sorpresa de los participantes del programa.

Recordemos que Tilsa Lozano se casó hace unos días con el campeón internacional de MMA Jackson Mora, en una ceremonia realizada en un exclusivo rancho de Pachacamac.

GISELA ‘PARCHA’ A FACUNDO POR DECIRLE HIJA A ETHEL

Facundo González aprovechó la estancia de Ethel en el set de ‘El gran show’ para decirle “hija mía”, a lo que Gisela respondió: “¡No! Tenemos que ir despacio”. Para evitar la molestia de su hija y que el argentino continúe con las bromas que tiene acostumbrado a los televidentes del reality de baile.

MÁS INFORMACIÓN: