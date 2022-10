La sentida defensa que hizo Gisela Valcárcel sobre Melissa Paredes fue muy comentada en el ambiente de Chollywood y la conductora de Un Día en el Mall, Andrea Arana no podía dejar de opinar de esta situación, cuestionando a la llamada ‘Reina de la televisión peruana’.

“Ella ha regresado a esas filas ahora (El Gran Show); pero en su momento ¿Por qué Gisela no la amadrinó? A ella la sacaron sin pena ni gloria de los programas, de las publicidades y la hicieron trizas”, manifestó.

Recordó que Ethel Pozo opinó sobre lo sucedido que ‘eso no va con sus valores, no va con su línea de vida’. “Ahora salen con sus cartelitos, diciendo si Melissa regresa a la pista de baile ya no lloro, es es la verdadera doble moral”, manifestó.

Por su parte, Valeria Flórez también se preguntó porque Gisela Valcárcel no fue la abanderada de Melissa Paredes en su momento.

“La botaron al día siguiente (de América Hoy), claro, la dejaron que de su explicación y haga rating; pero una semana después ya había desaparecido de las filas del programa”, manifestó.

