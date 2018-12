Gisela Valcárcel abre su corazón: "Me encantaría que aparezca alguien, pero no hay" | ENTREVISTA | FOTOS 

Gisela, este ha sido un año ‘redondo’ para ti a nivel profesional y ¿familiarmente también?

Sí. La gente hoy en día se está dando cuenta de que la felicidad, en todos los aspectos, viene de adentro (toca su pecho), de compartir con el prójimo, con los tuyos. Cuento con la bendición de tener a mi madre con salud, a mi familia, a mi hija y nietas y, profesionalmente estoy rodeada de un gran grupo con el que trabajamos duro para entregarles entretenimiento a las familias que nos apoyan con su sintonía.

¿Y el amor? Este año te he visto más coqueta...

¡Nooo...! Solo un poco con ‘Coto’ y también con Thiago, pero he estado calmada.

¿Y el papá de Julián Zucchi, el de Emilio Jaime?

Hummm, creo que estuve bastante prudente, pero esas licencias me las tomo solo en la pantalla, porque no las haría en la vida personal. Para mí, los sábados son como asistir a la boda de una amiga.

El amor es bonito... ¿Te volverías a casar?

El amor es hermoso. No creo que las personas deban estar solas, siento que la vida de pareja es la vida ideal porque alguien te va a asistir, te va a acompañar, vas a caminar o llorar con alguien. Papá le dijo un día a mi mamá, porque ellos se conocieron en segundas nupcias: ‘Cuando te conocí supe que no sería el primero, pero sí el último’.

Gisela Valcárcel abre su corazón (Fotos: Mónica Palomo) Gisela Valcárcel abre su corazón (Fotos: Mónica Palomo)

¿Y quién será el último en tu vida?

No lo sé, pero sí sé que he aprendido a conocerme y saber qué entregar, pero debo agregar que así estoy bien y que si aparece alguien, genial, me encantaría, pero no hay.

Entonces, que sea lo que Dios mande...

Si Dios manda, que lo mande, pero que no me lo mande el otro. Y si Dios me lo manda que sea bueno, inteligente, de amplia sonrisa, que sepa mirarme, que adore mi música ochentera, que le guste estar en una terraza por la noche y le caiga el viento.

También que comparta con las nietas...

No, déjame sola con él, ja, ja, ja. Supongo que compartiremos, pero creo que de aparecer alguien me gustaría, en esta ocasión, estar ocupada en conocernos porque nunca me di tiempo para eso. No recuerdo muchos viajes en pareja, siempre ha sido con hijos, familia, pero me gustaría hacer lo que hacen las parejas, disfrutar juntos, pero solos.

¿Ese amor podría ser alguien del pasado?

¡No! ¿Quién vuelve al quinto de secundaria? Todo tiene un tiempo y yo voy para adelante.

¿Tienes 54 o 55 años?

55.

Supongo que los caballeros de 30 o 35 te enamoran...

Cuando paso por una construcción o pasa un taxista mientras camino, sucede y yo les digo ‘hola’ y me río, pero no me pongo a pensar en cuántos años tienen.

Gisela Valcárcel abre su corazón (Fotos: Mónica Palomo) Gisela Valcárcel abre su corazón (Fotos: Mónica Palomo)

‘ME REGALARON EL PRINCIPITO EN NAVIDAD’

​

Gisela, estamos a pocas horas de celebrar la Navidad y esta es una fiesta de recogimiento. Las navidades de antaño seguro dejaron una marca en tu corazón...

La marca, creo que para todo el mundo, es la familia. Mis navidades siempre han sido rodeada de los míos y de niña las viví como una gran fiesta, con mucha gente de mi barrio, pero el momento central antes y ahora es Jesús.



Cuando exteriorizas tu fe y haces show, algunos te llaman ‘cucufata’.

Pero no solo es por mi fe, es por todo. En las mentes de algunas personas pueden pensar que uno se hace la ‘cucufata’ para parecer buena, pero son gente que habla desde el desconocimiento. Las personas a las que quizá Dios toca su corazón, somos las más equivocadas, las que más ayuda necesitamos. Si me hago fan de un artista, ¿cómo no voy hacerme fan de Dios, a quien necesito para corregir mis errores? Entiendo desde mi fe que el nacimiento de Dios es el día más importante del calendario en la historia de la humanidad, pues nos trae esperanza, perdón...

El perdón es muy importante en esta fecha, ¿no?

En todo el año, el perdón hace bien a quien lo practica. No es fácil perdonar cuando hay casos o historias particulares, porque perdonar no es algo humano.

A la ‘comadre’ Magaly, ¿la perdonaste?

No me gusta hablar de las personas porque creo que es mejor decir ‘Señor, hay que dejarlo ir...’

¿Pero te has reconciliado con todas las personas que querías?

Sí, pero es difícil perdonar si te han herido y pasará igual con las personas que herí, porque no soy perfecta...

Te pregunto esto porque todos sabemos del estado de salud de tu exesposo...

Yo no tengo ex.

Perdón, del señor Carmona.

Lo tengo que decir así porque hay cosas que no hay que mencionar, no voy a hablar de él porque me parecería poco elegante, más allá de que sea Juan, Pedro, Ximena, etcétera. Yo hablo de mí.

Ok, volviendo a la Navidad, ¿recuerdas ese regalo que te marcó de pequeña?

Recuerdo que a los 11 años mi hermana Rosa Luz me regaló el libro ‘El Principito’ y confieso que sentí una gran decepción, porque quería una muñeca. Después entendí cuál era la razón.

¿Cuántas veces lo has leído?

Muchas, tengo varias versiones. Tengo un muñeco que me han regalado y voy por el mundo con la frase clave de ‘El Principito’ (de Antoine de Saint-Exupéry): ‘Lo esencial es invisible a los ojos’ y la otra que me encanta: ‘Domestícame’.

¿Te sientes ‘domesticada’?

No, pero me ha domesticado mucha gente y ahora mismo estoy domesticada por mi madre, por la prensa, ahora puedo agradecer que voy haciendo lo que me hace sentir bien.

¿Cuál es tu deseo navideño?

Primero, quería decirle a Dios gracias por mamá y pedirle porque mi familia tenga salud. También le pido que me siga enseñando a ser mejor persona y en lo profesional, deseo que ya salga ‘Llauca’ (miniserie que produce y en la que actuará) y ‘Gisela busca’, donde he grabado con Josimar, Susy Díaz, Sheyla Rojas, Daniela Darcourt... Está buenísimo.

El DATO: Cuenta que su hermana Rosa Luz le regaló el libro ‘El principito’ y sus frases la marcaron, por eso en su camerino tiene un muro pintado con dicho texto.