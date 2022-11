SE SORPRENDIÓ. Lucecita Ceballos fue la invitada del doctor Manuel Capillo para que la ayude a salir de sentencia en ‘El Gran Show’. La actual actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ lució un sexy vestuario y no dudó en dar sus mejores pasos en la pista de baile, sin embargo, sorprendió cuando fue besada por el médico. Esto provocó la sorpresa de Gisela Valcárcel.

Ni bien finalizó el baile de ambos, todo el set se quedó en shock por el efusivo beso y fue la misma conductora de televisión quien tomó la palabra para advertir a Manuel Capillo. La ‘señito’ aseguró que ‘El Gran Show’ no se apaña ninguna infidelidad, pues Lucecita está casada.

“Doctor Capillo, le recuerdo que es una mujer casada, que usted esté soltero, no significa que me la avasalle. Es casada, así que aquí me la respeta . El que no corre, vuela (...) Doctor Capillo qué hizo, quiere explicarle usted a su esposo eso.”, aseguró.

Lucecita explica beso con el doctor Cappillo

LUCECITA RESPONDE TRAS BESO A MANUEL CAPILLO

Tras el efusivo beso que le dio el Doctor Manuel Capillo en pleno baile en ‘El Gran Show’, Lucecita aseguró que todo es parte de la coreografía por ayudar al médico a salir de sentencia y que su esposo la entendería.

“Unas palabritas para mi esposo que está viendo el problema (...) No se molesta, es parte de la pasión por el baile y todo eso, pero lo difícil es que él lo entienda, era como un piquito , pero ya, se fue un poquito más allá, actuación es actuación, no me he sentido ofendida, para nada”, acotó.