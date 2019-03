Gisela Valcárcel afirma que su programa tiene 'su público y no le preocupa el rating'

Gisela Valcárcel comentó que el rating no le preocupa frente a la competencia, porque ‘Gisela busca’ tiene su público y que se divertió al grabar con Daniela Darcourt en La Victoria, su barrio.



Gisela, debió ser muy emotivo para ti grabar con Daniela Darcourt en La Victoria, tu barrio.

Ha sido superlindo. Además, conocí ‘La Casa de la Salsa’ y la hemos pasado increíble. Tuvimos una muy buena reunión con su madre, abuela y hermana en el barrio. Luego, fuimos a Gamarra, donde la gente fue maravillosa y también grabamos una salida en la noche. Daniela tiene una apretada agenda, así que quise seguirla un poco y que la gente viera a esta joven y prometedora cantante.



Debió ser divertido...

¡Sí!

Recalcaste en un ‘tuit’ que las ediciones de ‘Gisela busca’ divierten, ¿el rating no te desespera? Pues la competencia (‘El valor de la verdad’) te ha superado en las últimas semanas...

Ja, ja, ja, no, para nada. ‘Gisela busca’ es como mi recreo, grabé 6 programas en diciembre con gente que, considero, puede mostrarnos algo nuevo. Emitimos el programa durante seis semanas, pero no marca la salida del programa en el que estamos comprometidos todo el año, que es ‘El dúo perfecto’. ‘Gisela busca’ tiene su público fijo desde que salió el año pasado y eso no ha cambiado, por eso estamos contentos y agradecidos.

Por otro lado, Daniela dijo que admiraba a la rubia animadora.

“Me encanta, siempre la he admirado, seguido, y ahora es una muy buena amiga, es una excelente empresaria, fantástica mamá, tuve el placer de conocerla más a fondo y, enamorarme de su personalidad”, dijo.