Gisela Valcárcel se despide hoy de la pantalla chica con la gran final de ‘El dúo perfecto’ y antes de que se apaguen las luces y reflectores, hasta el año que viene, puso en la balanza todo lo que vivió en este 2019, donde tuvo que salir al frente para aclarar algunos temas relacionados con sus compañeros de América Televisión, la competencia con Beto Ortiz y recalcar que no es ‘hipócrita’ sino exigente en el trabajo.

Gisela, en este año que está por terminar abordaste muchos temas, ¿fue una catarsis?

No, lo que pasa es que hace mucho tiempo dejé de hacer o actuar pensando en agradar a terceros, cuando se trata de que primero debo sentirme a gusto yo.

Surgió mucha controversia con el tema de la Teletón y sorprendió que te comunicaras con Magaly (Medina), ¿eso fue un impulso?

No fue un impulso, simplemente sentí la necesidad de aclarar las cosas porque se estaba involucrando el tema de la Teletón y le agradezco que me diera la oportunidad de expresarme.

Luego, te escuché en el programa de Mauricio Fernandini decir: ‘Cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes se consigue otra persona, me sabrá entender’. ¿Acaso aún hay dolor o el capítulo no está cerrado en tu vida?

¡Nooo! Para nada, eso fue superado porque no habría podido seguir adelante. El comentario se debió porque vernos juntas (a Tula Rodríguez y a ella) en una foto habría desvirtuado lo que perseguíamos con la Teletón, pero eso es parte del pasado.

A raíz de esta situación (supuestamente no quiso que Tula participe en el evento) salió a la luz el distanciamiento que hay con Mariana Ramírez y ‘Pro TV’. No debe ser muy cómodo trabajar en el mismo lugar en este contexto.

Mira, aprendí que si estamos en un canal es porque lo que hacemos gusta a los directivos y al público, sucede conmigo y con ellos. Por lo otro, pienso que el respeto y educación es por lo que nos regimos todos.

Sin embargo, escuché a algunas personas calificarte de hipócrita por este tema.

(Suspira) Pero esos comentarios provienen de gente que no me conoce. Ante los ojos de Dios nada está oculto y sé que Él ve mis acciones y sabe que hipócrita no soy, lo sabe mi entorno y el grupo humano con el que trabajo, así que puedo poner mi cabeza tranquila sobre la almohada.

Pero no vas a negar que tienes carácter fuerte.

No lo niego. Lo que pasa es que soy muy exigente en el trabajo y seguramente, en estos 32 años que llevo en la televisión, a algunas personas no les ha gustado que les cuestione ser ociosos y por eso piensan lo que me preguntaste anteriormente.

BALANCE POSITIVO

Se termina el año y acaba ‘El dúo perfecto’, ¿el balance es positivo?

Le agradezco a Dios y al público que nos permite llegar a sus hogares con nuestra propuesta y sí, el balance es positivo.

Las cifras del rating fueron las que esperabas

Este es un examen que pasamos sábado a sábado y el fruto se refleja en la sintonía que tiene el programa.

Pero Beto Ortiz dijo que desde que empezaron a competir, ‘El valor de la verdad’ te ha ganado...

Saludo la competencia, saludo el trabajo que hace Beto, porque quienes estamos en la televisión sabemos cuánto nos cuesta sacar un programa adelante. Claro que en algún momento, estuvimos primeros, luego segundos y a su programa le ocurrió lo mismo, pero estamos adelante.

Para el próximo año, ¿‘GV Producciones’ hará cambios en ‘El gran show’?

Sí. Hace poco estuve en México, en una feria de televisión, y algunas cosas que vi las aplicaremos en la nueva temporada.

¿Tendrás artistas internacionales en el programa?

No, porque la pauta ya la marcó el público, que quiere ver a sus artistas cantando, bailando y actuando.