Aldo Miyashiro: "Gisela Valcárcel no pidió vetar a nadie de la Teletón" 

Aldo Miyashiro lamentó que la ‘Teletón’ se haya visto opacada por el cortocircuito que se generó entre las principales productoras de América Televisión, GV y ProTv, y que derivó en el rumor de que Gisela Valcárcel habría vetado la participación de Tula Rodríguez.



“Yo he estado junto a Gisela y ella no ha pedido nada. Creo que ha habido un malentendido, un cortocircuito general que a la vez hace que la gente piense cosas que no son así. Nadie puede pedir eso (vetar a alguien de la ‘Teletón’), sobre todo cuando hay niños”, aseguró.



En tanto, Cathy Sáenz está segura de que Gisela Valcárcel y Mariana Ramírez solucionarán sus discrepancias.



“Creo que todo esto viene desde que Tula bailó en ‘Amigos y rivales’ y se armó algún problema en el canal, pero luego todo ha sido muy normal porque Gisela fue dos veces a ‘Esto es guerra’... pero todo se escapó de las manos con lo de Poly Ávila y espero que solucionen el tema”, afirmó.