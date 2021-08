Gisela Valcárcel ha generado mucha polémica en redes sociales tras la renuncia de Allison Pastor a Reinas del Show el último fin de semana. Muchos consideran que la ‘Señito’ tuvo una actitud ‘humillante’ con la esposa de Erick Elera, lo que la obligó a dejar el reality de canto.

Pero esta no es la primera vez que la rubia presentadora tiene problemas con algunas participantes de su programa. Susan Ochoa, Melissa Loza y Vania Bludau también protagonizaron tensos enfrentamientos con la popular ‘Gise’.

SUSAN OCHOA

En 2019, Susan Ochoa renunció a El Artista del Año luego de una presentación en la que recibió críticas del jurado por su interpretación de Shakira. La cantante había sido sentenciada el fin de semana anterior y su club de fans realizó un plantón para expresarle su apoyo.

Gisela Valcárcel tomó un momento para pronunciarse y tuvo declaraciones que muchos consideraron humillantes. “No importa quién salga primero, no importa si Susan Ochoa fue la que se ganó las dos Gaviotas de Plata”, dijo, además de nombrar a otros artistas, como Daniela Darcourt y Josimar, y asegurar que son iguales de talentosos y merecedores de respeto que ella.

La cantante se fue cavizbaja del programa y poco después subió un video a sus redes sociales, donde anunciaba su renuncia porque sintió que la conductora la maltrató y menospreció sus logros. Inclusive, en una entrevista para Día D, contó que a los días le llegó una carta notarial exigiéndole 30 mil soles por incumplimiento de contrato.

VANIA BLUDAU

Hace poco más de un mes, Gisela Valcárcel también se enfrentó con Vania Bludau, aunque no en persona. Todo comenzó cuando la pareja de Mario Irivarren indicó que había rechazado la propuesta para ser parte de Reinas del Show, porque ‘ya había ganado’ en 2019.

La Señito utilizó un momento de su programa para desmentirla y hasta indicó que nunca estuvo en sus planes llamarla para concursar. “Otra participante a la que queremos mucho dice ‘Yo no estuve, porque yo ya gané’. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero ni yo ni Armando te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal. Me encantaría tenerte, pero para esta temporada no te hemos llamado. La verdad siempre tiene que imponerse”, dijo.

Luego del ‘cuadre’, la modelo usó sus redes sociales para aclarar el tema. “No he choteado a ningún programa, no hablo mal de nadie. le tengo mucho respeto y cariño a la gente que he trabajado. En cualquier momento que el programa me llame para apoyar un participante siempre lo voy a hacer. La gente que me conoce sabe que le tengo un gran cariño a la gente de GV (Producciones) y a la señora Gisela”, aseveró.

MONIQUE PARDO

Hace unos meses, Monique Pardo sufrió un fuerte accidente durante una presentación de Diego Val en El Artista del Año. La popular ‘Caramelo’ estaba parada en una plataforma, cuando esta fue movida por los bailarines, perdió el equilibrió y cayó.

Según contó, GV Producciones cubrió los gastos de su atención inmediatamente, sin embargo, a los dos días se desmayó y los médicos le indicaron que tendría secuelas por meses. Intentó comunicarse con los encargados de producción y hasta con Gisela Valcárcel pero no tuvo éxito.

Ahora, la productora indicó que esperan que Monique Pardo se retracte de sus acusaciones sobre falta de protocolos de seguridad en el programa ya que tienen evidencia que cumplieron y que además le hicieron un seguimiento a su salud, por lo que los daños que sufrió no son producto de la caída.

MELISSA LOZA

En 2015, Gisela Valcárcel se mostró indignada cuando Melissa Loza renunció a Reyes del Show, reality en el que participaba mientras también estaba en Esto es Guerra. “Lo que ella dice es que no puede bailar en Reyes del Show pero yo le decía, si no puedes bailar, cómo puedes hacer todas las exigencias físicas que tienes en EEG. Si ella sabía que no participaría porque no puede hacerlo, y no es que no pudiera bailar, pero tuviera que elegir entre dos”, dijo la Señito.

Finalmente, aseguró que se comunicó con la ‘Diosa’ por WhatsApp y finalmente llegaron a un acuerdo, donde la renunciante se comprometía a pagar una penalidad por incumplir su contrato, dinero que, según anunció, fue donado.

MORELLA PETROZZI

En 2009, la jueza de ‘Reyes del Show’ Morella Petrozzi cuadró a Gisela Valcárcel cuando la ‘Señito’ sacó cara por Sandra Muente luego que criticara su peso. “Si me permites, quiero pensar que es un deliz de tu parte, pero yo no pretendo venir acá a atacar a ningún concursante, dijiste ‘aunque se crean atacados’”, indicó la jurado.

“Si si, pero no quise decir eso, tú sabes que yo soy medio cantinflona, quise decir que a veces cuando las circunstancias no son buenas, no tu comentario sino cualquier cosa, a veces uno busca la oscuridad. Sandra con tu comentario hizo dieta, no se puso a ver si tenías razón o no, simplemente acató tu consejo y lo hizo”, indicó.

“Yo vengo acá a que la gente vea sus errores y trate de corregir”, agregó Morella. “Creo que lo que hiciste tuvo muy buen efecto, perdóname, no quise decir...”, se defendió Gisela.

ZUMBA

En 2015, Zumba se lanzó contra Carlos Cacho y le provocó tremenda caída, mientras bailaba en Reyes del Show. En ese mismo momento, Gisela Valcárcel desató su ira contra el concursante.

“Zumba, yo no sé cómo eres en la calle, imagino que eres mejor... Zumba, creo que estás viviendo en un país violento imitando la violencia, los artistas prodigan amor a pesar de todo, si querias pegarle, que eso fue lo que hiciste... Zumba no sabes cómo lo lamento, tienes tanto talento pero el talento no es suficiente para hacer carrera”, dijo la Señito.

Asimismo, le advirtió que no haya ningún comentario sobre ella y se retire del reality. “Tú te has acostumbrado a otro canal, creo que América Televisión no se merece una imagen así. Nuestro programa llega a las familias, sí se merece un jurado como él (Carlos Cacho)”, agregó.

En ese momento, Zumba aseguró que Cacho era un clasista y que inclusive hizo un hastag #ImagínateUnPerúSinZumba.