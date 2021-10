Gisela Valcárcel cumple 34 años como conductora: “La televisión es mi pasión

Gisela Valcárcel cumple 34 años como conductora de televisión este 28 de octubre y, aunque el tiempo ha pasado rápido, su pasión por ser parte de este medio sigue intacta.

Gisela, este 28 de octubre cumples 34 años en la ‘pantalla chica’.

Sí, gracias a Dios.

Sé que no te gusta celebrar, pero eres una referente de la televisión peruana.

La verdad que amar lo que hago 34 años después, es una maravilla, la televisión y mi pasión por comunicar y estar con la gente, es más de lo que yo podía imaginar. No celebro, es verdad, no me gusta.

Gisela Valcárcel volvió a las pantallas de América Televisión tras la suspensión temporal de "Reinas del Show". (Foto: captura América TV)

¿Y cómo ves la televisión de hoy con el tema de las redes sociales, pues ahora todo es más inmediato?

Hoy las redes compiten con la industria televisiva, pero en realidad la televisión tiene competencia buena por todos lados. La gente en su mayoría ve televisión con un celular en la mano y eso aumenta la pasión, tanta competencia te hace más creativo y eso nos encanta a quienes hacemos que siga siendo la mayor fuerza comunicadora.

GISELA HABLA DEL RATING DE LLAUCA

Vi los primeros capítulos de ‘Llauca’, ¡qué bien actúa Miluska!, pero el rating no ha sido muy alto. ¿A qué factor crees que se deba?

Creo que es una serie distinta a lo que estamos acostumbrados, el estilo del director. Estoy encantada con esta primera apuesta en series.

Este viaje a Francia fue solo por la feria, porque el sábado te escuché como que había una puerta abierta... ¿una ilusión?

Solo por la feria, no hay nada de nada, solo bromas.