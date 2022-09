Ante las bajas cifras en el rating, Gisela Valcárcel terminó por confirmar la gran final de ‘La Gran Estrella’ este sábado 24 de setiembre. La conductora de televisión compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde agradece al público por respaldar un reality musical con jóvenes talento que no tenían experiencia en pantalla.

“Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario”, escribió Gisela en su cuenta de Instagram.

“Sé que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla. ¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí sintiendo que hicimos todo para que se dé! ¡Gracias a cada participante y por supuesto a cada uno de ustedes! ¡Los espero el sábado a las 9pm en LA FINAL de La Gran Estrella!”, acotó.

