¡Se puso fiera!. Gisela Valcárcel defendió a Melissa Paredes y le recordó a Magaly Medina todos los años de críticas que le dio en sus distintos programas. La ‘señito’ no aguantó más y habló sobre los malos momentos que pasó por los ampays de los que fue víctima gracias a la ‘urraca’.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. Hubo cosas que jamás fueron verdad, finalmente el éxito y el abrazo del público depende de lo que ellos sientan cuando te ven”.

Luego, recordó la infidelidad que sufrió años atrás: “En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras . Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”

Por último, indicó: “Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos vas a salir adelante sin ti. E res tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila”

“ No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, expresó enojada Gisela.

