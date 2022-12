Le da con todo. Gisela Valcárcel fue entrevistada por Verónica Linares para su canal de YouTube y aprovechó el momento para hablar de su vida, anécdotas y rivalidades.

Durante la conversación, la periodista le reveló a la ‘Señito’ que le gustaría entrevistar a Medina, algo que sorprendió a Gisela, quien rápidamente respondió: “Tienes que aprender a escoger Linares”.

También se animó a pedirle que le haga una pregunta si la tiene en frente alguna vez en su canal de Internet: “Si la entrevistas necesito que le hagas una pregunta, aunque te puedo pasar unas tres”.

“Le puedes preguntar cuando dijo que yo era una pituca, usó esa palabra, que yo me creía porque viajaba en primera clase, dile qué se siente viajar en primera clase, y si iría en económica a Lima-Madrid”, expresó Valcárcel.

Gisela Valcárcel arremete contra Magaly Medina

Gisela Valcárcel recuerda la vez que le rompió todo un cuaderno a Ethel Pozo

La conductora de televisión aseguró que en su casa siempre fue disciplinada y exigente con su hija. “En mi casa, como creo que muchos se han dado cuenta, no entró una pluma o lentejuela. Yo traspasaba la puerta de mi casa y era Ethel vamos a bañarte, son las 7 de la noche y no te has bañado”, contó en un inicio.

En otro momento, recordó que años atrás rompió uno de los cuadernos de la conductora de “América Hoy” e hizo que lo vuelva a hacer, con el contenido que tenía de abril a julio. “He llegado a romper un cuaderno en julio, no existe más, y lo hizo de nuevo de abril acá. Un día no aguantó más, me dijo yo me quiero ir, le dije que cuando tenga 18 años y un día”, reveló sorprendiendo a Verónica Linares.

