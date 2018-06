Gisela Valcárcel feliz con la aceptación de El artista del año [VIDEO y FOTOS]

Gisela Valcárcel comentó que no tiene problemas con ‘Peluchín’ por anunciar en sus redes sociales el desenlace de ‘El artista del año’ antes que se emita.



“No me causa nada, siempre pienso que hay más promoción porque están hablando del programa, pues eso es lo que genera. Creo que con eso sube el encendido y es bueno para todos, no me ofusca ni molesta”, dijo Gisela Valcárcel al amadrinar la barbería ‘B4’ de Yaco Eskenazi, en el centro comercial Caminos del Inca.

¿Ya estás acostumbrada a estos comentarios?

No tanto así, pero conozco este tipo de cosas y no me preocupan. Si me dicen cómo termina mi serie favorita, no por eso la voy a dejar de ver, y estoy segura de que la gente lo siente de esa manera, pues está enganchada con el programa.

Gisela Valcárcel pidió parar la violencia contra la mujer.

En una entrevista con Milagros Leiva dijiste que no te parecía mal que se censure a un periodista, ¿te reafirmas?

Esas palabras las sacaron de contexto, me refería a programas de espectáculos donde si un periodista agrede o insulta a alguien, su jefe le dirá que esa no es la línea. Yo opiné sobre un comunicado que Latina había sacado (sobre Magaly Medina) y me parece bien lo que están haciendo porque es un arreglo entre ellos, pero sacado de contexto cualquier cosa puede sonar distinto. Respeto mucho a los periodistas, he liderado por 22 años una revista y conozco bien su trabajo.



Finalmente, Gisela Valcárcel aseguró que está contenta con la aceptación del público, las cifras del rating y que nadie debería sorprenderse de que grabó sus últimos programas, pues ‘en otros países se hace sin problemas’.