Amargo momento fue por el que pasó la conductora Gisela Valcárcel luego de que la invitaran a la presentación del mural que le habían hecho en la popular zona de Las Caras de Atahualpa, en el Callao.

Al llegar al lugar, la rubia animadora y varios medios de comunicación se dieron con la sorpresa de que su retrato había sido borrado sin motivo alguno.

El retrato de Gisela Valcárcel, como se aprecia en nuestra galería de fotos, se ubicaba al lado del mural de la orquesta de salsa Son Tentación.

Gisela Vacárcel: borraron su mural en las Caras de Atahualpa del Callao Gisela Vacárcel: borraron su mural en las Caras de Atahualpa del Callao

"Ya no está mi dibujo por eso me tomé la foto. Alguien lo borró, ni modo. Por eso fui, siempre hay que cumplir sé de o no los eventos, hay que estar pues le dije al público que iría, besos y todo mi cariño", dijo Gisela Valcárcel.

Sus seguidores mostraron su indignación en redes sociales y consideraron como 'falta de respeto' lo hecho con la conductora de 'El artista del año'.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que el mural de Gisela Valcárcel fue borrado de Las Caras de Atahualpa.

Como se recuerda, en esta zona también se encuentran los rostros de Yahaira Plasencia, César Vega, Josimar y salseros de talla internacional como Héctor Lavoe y Celia Cruz.