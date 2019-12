Un tenso momento se vivió en la última edición de ‘El dúo perfecto’ luego de que Carlos Cacho hiciera una dura crítica contra la pareja conformada por Michelle Soifer y Mario Hart. Gisela Valcárcel tuvo que intervenir para aclarar al maquilador algunos puntos en sus comentarios.

Carlos Cacho criticó duramente a Michelle Soifer y Mario Hart tras su performance mencionando que ‘sus gestos con la cara al momento de bailar’ estuvieron de más por lo que calificó con un puntaje muy bajo.

“No tienen porque estar haciendo gestos en la boca porque están bailando y hay que tenerle respeto a la danza”, fue lo que dijo Carlos Cacho. Al respecto, Gisela Valcárcel intervino para ‘aclarar al estilista en su crítica.

“Este no es un programa de baile. En este se busca El dúo perfecto, no estamos buscando al mejor bailarín del año. No estamos buscando a la mejor pareja de baile, estamos buscando el mejor show”, dijo Gisela Valcárcel.

Acto seguido, Carlos Cacho y Michelle Soifer tuvieron un intercambio de palabras en el reality en el que la ‘Señito’ tuvo que intervenir para darlo por terminado.

Carlos Cacho critica a Michelle Soifer y Mario Hart.