Trome entrevistó a Carlos Vidal, el hombre que ha estado en boca de todos debido al libro que escribió años atrás de su expareja Gisela Valcárcel. Tras la lapidante crítica de Magaly Medina, salió al frente para contar pasajes más secretos de la relación que sostuvo ‘La Señito’ con Javier Carmona y Roberto Martínez.

El ex de Gisela sostuvo que la conductora de ‘El Gran Show’ no se atrevió a “luchar” por la relación que mantuvieron, pues a los seis meses contrajo matrimonio con Roberto Martínez.

“Gisela ganaba más que yo porque era la conductora, ella fue creciendo y yo me quedé estancado, eso fue lo que sucedió (...) Yo no estaba con Gisela y escuchaba los rumores (de la infidelidad de Roberto Martínez), pero como no tenía vela en el entierro no me metía y pensaba que ella se iba a dar cuenta ”, dijo.

Incluso, Carlos Vidal señaló que Gisela Valcárcel es muy parecida a Magaly Medina, pues ambas buscaban hombres con mayor posición profesional en referencia a Javier Carmona y Ney Guerrero.

“Exactamente, es que empezó a buscar a hombres con más posición profesional, porque eso siempre le decían, que se busque un doctor, abogado, etc., es como Magaly . ¿Tú crees que se iba a fijar en un camarógrafo? No, pero estuvo con Ney Guerrero que recién estaba escalando como productor, parecido a lo que vivimos nosotros”, puntualizó.

CARLOS VIDAL ADVIERTE A MAGALY MEDINA

En otro momento, Carlos Vidal advirtió con demandar a Magaly Medina en la Embajada de los Estados Unidos ante las fuertes críticas que le lanza en señal abierta, al decirle “cargacarteras”.

“Sí, me molesta la manera tan ofensiva como habla de mí, ya es hora de que me deje en paz. Si quiere tomar mi nombre que sea a regañadientes, pero no insultándome. Vivo en Estados Unidos y también puedo demandarla acá porque a ella la ven por ‘Super Perú’ y puede meterse en problemas si le hago la denuncia porque le van a quitar la visa, mejor que se tranquilice y toque mi nombre Carlos Vidal como el ex de Gisela o el que hizo el libro, normal... pero el ‘cargacarteras’... Yo no tengo problema en llevar la cartera de mi pareja o manejar el auto como lo hacía en esa época con mucho cariño, pero sé a qué se refiere, a que era el ‘chupe’, eso me molesta, ya han pasado muchos años, no piensa en mi madre que es anciana, en mi familia, en la familia de Gisela. A mí que no me metan en su lío porque el problema aquí es entre Gisela y Magaly, no el libro”, remarcó.