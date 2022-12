¡LO CELEBRA! Gisela Valcárcel le dedicó un extenso mensaje en redes sociales a su hija Ethel Pozo, quien celebra su cumpleaños número 42. La conductora de ‘El Gran Show’ compartió fotos inéditas con su engreída, donde también se pudo ver a su yerno Julián Alexander.

También se puede ver a Ethel Pozo durante su niñez, cuando su madre ya era una de las figuras más reconocidas de la televisión.

“Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje ♥️, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. ¡Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos, es tan real!”, escribió Gisela en la primera parte de su mensaje.

Gisela Valcárcel a Ethel Pozo: “Me encanta haberte tenido en el vientre”

En otra parte del mensaje, Gisela Valcárcel destacó las cualidades de su única hija y remarcó que le encanta su inteligencia y sus ganas.

“Me encanta haberte tenido en el vientre, me encanta tu risa, inteligencia y ganas! Tu buen humor une a la familia, ¡te amamos Ethel Pozo! ¡Feliz Cumpleaños y a seguir celebrando la vida! PD. Con la canción que siempre te cantaba 🎶 SUGAR, para ti”, indicó.

