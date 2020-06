Por: Carla Chévez

Gisela Valcárcel aseguró que Cristian Rivero y sus amigos pueden hacerle las bromas que deseen, después que el conductor comentó que ‘lo dejaba sin cámara’ cuando conducían la Teletón por ‘Un Perú sin hambre’. Esa situación generó que Magaly Medina afirme que le habían dicho su verdad a la rubia.

Gisela, el lunes tu ‘comadre’ Magaly comentó que por primera vez Rivero te dijo que siempre quieres tener protagonismo...

No comentaré, pero Cristian me dice eso y más (ríe), y siempre que nos vean esperen que entre él y yo nos digamos muchas cosas en broma, nos conocemos hace más de 15 años.

¿Hay confianza?

Claro, él y mis amigos pueden hacerme las bromas que quieran y siempre les daré el pie exacto para que me digan de todo, me encanta eso, así como reírme de mí. Me gustó estar en la Teletón, era como si no hubiera estado lejos de la televisión seis meses.

A propósito, Magaly aseguró que no participa en la Teletón porque tú lo has prohibido...

Sin comentarios.

¿Este año habrá baile con ‘El gran show’?

No se sabe, debo esperar como la mayoría y mientras tanto nos reinventaremos.

¿La recaudación para ‘Un Perú sin hambre’ continuará?

Hasta este domingo y la gente de Caritas se encargará de llevar la ayuda a los comedores populares. Antes de la transmisión del viernes visité algunos y hace falta ayuda.

¿No temes contagiarte?

Como la mayoría me cuido, pero el cuidarse no debe impedir que hagamos lo que se debe hacer.