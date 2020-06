A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel puso el grito en el cielo al conocer los cobros excesivos que realizaron algunas clínicas en el Perú a los pacientes que fueron tratados por el coronavirus. Algunos de los casos superar el medio millón de soles.

En los últimos días se han conocidos casos de clínicas que incluso han elevado el precio de los medicamentos a las personas que padecían el Covid-19 y que venían siendo atendidas en sus establecimientos médicos.

Al respecto, Gisela Valcárcel calificó de ‘robo’ las prácticas que han venido cometiendo las clínicas y considera que es un atentado contra la vida de las personas en riesgo.

“Clínicas en el Perú juegan con la vida humana, nos ponen el precio que les da la gana y se olvidan del derecho que tenemos a la salud. ¡Qué horror! Eso es un robo, es atentar contra la vida”, comentó Gisela Valcárcel en redes sociales.

Gisela Valcárcel sobre cobros de clínicas - TROME

Por otro lado, Gisela Valcárcel aseguró que Cristian Rivero y sus amigos pueden hacerle las bromas que deseen, después que el conductor comentó que ‘lo dejaba sin cámara’ cuando conducían la Teletón por ‘Un Perú sin hambre’. Esa situación generó que Magaly Medina afirme que le habían dicho su verdad a la rubia.

Gisela, el lunes tu ‘comadre’ Magaly comentó que por primera vez Rivero te dijo que siempre quieres tener protagonismo...

No comentaré, pero Cristian me dice eso y más (ríe), y siempre que nos vean esperen que entre él y yo nos digamos muchas cosas en broma, nos conocemos hace más de 15 años.

¿Hay confianza?

Claro, él y mis amigos pueden hacerme las bromas que quieran y siempre les daré el pie exacto para que me digan de todo, me encanta eso, así como reírme de mí. Me gustó estar en la Teletón, era como si no hubiera estado lejos de la televisión seis meses.