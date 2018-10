Gisela Valcárcel se confesó: "Sigo creyendo en el matrimonio" | FOTOS

Gisela Valcárcel afirmó que sigue creyendo en el matrimonio y que si falló en sus anteriores compromisos fue porque no conocía bien a sus parejas.



“Crean en el matrimonio, que es la base de la sociedad, crean en la unión de dos personas que se consagran no solo en amor, sino también en complicidad y en compromiso. Hay muchos divorcios, es que quizá las personas se casan a la ligera o se casan pensando que el amor va a hacerlo todo... y hay algo tan importante como el amor, el compromiso”, dijo Gisela Valcárcel.



“Las personas que de repente me escuchan y están dudando... simplemente pregúntate si estás dispuesta, realmente, a amar a esta persona, ¿la conoces?, eres amiga o amigo de él... porque si lo conoces eso nunca acabará... En mi caso, me aventuré al matrimonio solo con una herramienta: el amor, no tenía ningún compromiso, no conocía más a las personas y no fue suficiente. Dejé de ser yo... Pero a mí, sí me encanta el matrimonio”, indicó Gisela Valcárcel.



SIN MIEDO AL FRACASO



Por su parte, Vernis Hernández dijo que quien esté a su lado tiene que aceptarla como es.



“Creo que aquí el punto es que no porque te haya ido mal en una relación quiere decir que el amor no existe. Lo que sí hay que pensar bien a la hora de tomar decisiones, y si la persona que está a tu lado no te recibe tal y como eres, ese matrimonio no va a llegar muy lejos... hay que tener presente que el amor no es cambiar por la otra persona, quien está a tu lado tiene que quererte como eres”, expresó.