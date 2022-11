Gisela Valcárcel empezó ‘El Gran Show’ con las energías de siempre, presentó a sus concursantes, pero el público se sorprendió al ver que Gabriela Herrera no se encontraba en la pista de baile. Cabe mencionar que ella estaba en sentencia con Leysi Suárez.

Antes de finalizar el programa, la ‘Señito’ anunció que la cantante quedó eliminada del reality de baile por violar el contrato. “Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro ”, señaló.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí ”, agregó.

Las declaraciones de Gabriela Herrera en ‘Amor y fuego’

Gabriela Herrera declaró para ‘Amor y fuego’ sobre sus detractoras, Yahaira Plasencia, Giuliana Rengifo y Melissa Paredes. “ No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar . No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”, indicó.

Además, envió un dardo a Sergio George. “Se contradice en muchas cosas, quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza que se le olvida lo que pasa”, comentó.