SORPRESA. Gisela Valcárcel estrena su nuevo programa ‘La Gran Estrella’ el próximo sábado 6 de agosto y tendrá la mano del reconocido pianista Sergio George. ‘América Hoy’ anunció que el productor discográfico se mudará al Perú para trabajar junto a ‘la reina de la televisión’.

Mediante un enlace en vivo, Sergio George aseguró que llegará a nuestro país este sábado para instalarse con el apoyo de GV Producciones. Remarcó que tiene expectativa por encontrar nuevos artistas en un programa de televisión.

“ Me reuní con Gisela en enero o febrero por primera vez, no la conocía en persona. Nos reunimos en Miami para hablar un poco de la idea que tenía ella , también le comenté de la idea que tenía yo para desarrollar un reality de música. Aquí estamos para combinar ideas”, dijo.

Sergio George hace alianza con GV Producciones

SERGIO GEORGE SE MUDA A LIMA

El productor de Yahaira Plasencia y otros artistas, Sergio George, reveló que la productora de Gisela Valcárcel le dará casa mientras dure el reality musical de la madre de Ethel Pozo.

“Llego a Lima este sábado para instalarme. Todo nuevo, no sé a dónde me voy a meter o a dónde me van a meter a mí, confío en GV Producciones ”, precisó.