Gisela Valcárcel convoca a Rebeca Escribens para vencer en el rating a EVDLV | FOTOS

Dispuesta a dar batalla en la lucha por el rating de los sábados por la noche,Gisela Valcárcel convocará para una nueva edición de su programa "Gisela busca" a Rebeca Escribens , la conductora de 'América Espectáculos'.

"Siento un poco de pudor, creo que es lo único que me queda, cuando veo a mi familia frente a cámaras", es lo que comenta Rebeca Escribens en el avance del programa que ahondará más en la vida familiar de la animadora.

Las imágenes muestran también a Gisela Valcárcel y Rebeca Escribens, en un auto, camino a Barranco mientras se alistan para cantar en karaoke y confesarse.

Además, Rebeca Escribens presentará a su padre en televisión, el único que la pone en vereda y que, como cuenta, le da sus buenos gritos cuando se pasa de la raya.

"Mi papá me colgó el teléfono tres veces y me dijo que ni se me ocurriera aparecerme (por su casa), pero al final aceptó, todo surgió de improviso, eso no estaba pauteado...", agrega.



De esta forma, Rebeca Escribens hablará de todo y sin filtro: amor, familia, hijos; en una nueva edición de 'Gisela Busca'. La cita es este sábado a las 10 pm.