Gisela Valcárcel se corrió de Pablo Heredia cuando se arrodilló: "La última vez que hicieron algo así, terminé casada"

Gisela Valcárcel aseguró que en estos tiempos cualquiera se separa y que solo las mujeres y hombres de carácter asumen sus compromisos.



“Que sigan hablando de los matrimonios, que no solo se construyen con base en el amor, sino también en el compromiso, en superar problemas. Cualquiera se separa... Permítanme mostrarles mi admiración (Flor y Néstor) por ser una pareja que se mantiene unida. Para mantenerse unidos se necesitan hombres y mujeres de carácter, personas que tengan compromiso entre ustedes y para con sus hijos”, reflexionó la rubia después de que Néstor le pidió a Flor renovar sus votos matrimoniales.



“Yo no tuve eso... cualquier bobo, como yo, se separa. No todo el mundo tiene el carácter para construir un matrimonio basado en el compromiso”, agregó Gisela Valcárcel.



De otro lado, la rubia presentó un video donde el actor argentino Pablo Heredia llega a los ensayos y regala alfajores a todas las chicas. Sin embargo, nunca se imaginó que haría lo mismo con ella, pero esta vez se lo puso en la boca para que Gisela Valcárcel le diera una mordida, pero la rubia se le corrió.



“No me vas a dejar así”, expresó Pablo Heredia, quien hasta se arrodilló ante ella.



“Escúchame, Pablo, lo tengo que decir. Hace cuántos años no estoy tan cerca (de un hombre) y no pueden jugar conmigo. Yo soy una mujer de carne y hueso, soy una mujer que se enamora, la última vez que me hicieron una broma así, terminé casada... Yo me pego, es una cosa de locos”, respondió Gisela Valcárcel, quien se negó a morder el alfajor.



“No es la primera vez que me rompen el corazón, que me hacen daño... y en televisión nacional me he arrodillado”, afirmó el argentino, quien añadió que a pesar del rechazo le tiene un gran cariño a la rubia.

Gisela Valcárcel se corrió de Pablo Heredia. (Video: El artista del año)