Gisela Valcárcel se convirtió en blanco de duras críticas por decirle a un grupo de niños del distrito de San Juan de Lurigancho que Papá Noel no existe. Ante esta situación, ‘La Señito’ realizó un especial de Navidad para la señal de América TV y aprovechó este espacio para referirse a su polémico comentario.

Según explicó, ella sí creía en Papá Noel cuando era niña, pero considera que es necesario que los niños de ahora sepan que la Navidad es una fecha especial para conmemorar el nacimiento de Jesús.

“Por supuesto que en mi casa no había chimenea, pero por el tragaluz alguna vez sí se deslizó Santa... Bueno yo sí me escondía mucho para esperar a Papá Noel”, contó Gisela sobre su niñez.

“Lo que sigo defendiendo es la verdad. Este 24 y 25 de diciembre celebramos a Jesús y Papá Noel es un invitado más , pero celebramos a Jesús. Es el nacimiento del niño y del creador de la humanidad y él viene a recibir su regalo y su regalo es que estemos unidos”, añadió.

MAGALY CRITICA A GISELA POR DECIRLE A NIÑOS QUE PAPÁ NOEL NO EXISTE

Magaly Medina utilizó la pantalla de su programa para criticar duramente a Gisela Valcárcel por decirle a niños que Papá Noel no existe y le pidió que no “rompa” la ilusión de los menores.

“Ella fue hacer una obra de bien social en San Juan Lurigancho a unos niños que realmente lo necesitan, pero no era para ‘pincharles’ el globo tampoco. Está bien que tú no creas en Papá Noel, pero yo hasta grandota creí en Papá Noel y a mí nadie me ‘pinchó’ el globo”, comentó ‘La Urraca’.

“Toda la vida mi mamá me engañaba de que mi papá era quien dejaba mis juguetes de un día para otro, pero ella le dijo a estos niños que Papá Noel no existe... luego se graba para justificar lo injustificable. ¿Cómo vas a decirle eso a los niños? Vas a romperles la ilusión ”, añadió.

