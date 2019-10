Gisela Valcárcel cumplirá 32 años en la televisión: "Es parte de mi vida, cómo no agradecer por tanto"

Gisela Valcárcel cumplirá, este 28 de octubre, 32 años como conductora de televisión y asegura que aún siente nervios al pararse frente a cámaras, pese a la vasta experiencia que tiene en la ‘pantalla chica’.



Gisela, este lunes cumplirás 33 años en la televisión...

En realidad son 32 años.



Prácticamente, la televisión es tu ADN...

Así es. La televisión es parte de mi vida, cómo no agradecer por tanto.



¿Aún te pones nerviosa al salir al aire?

Siempre, porque enfrentas retos diferentes cada vez que apareces en la televisión, por eso me preparo cada semana, no salgo al aire sin tener más o menos algunas cosas hechas en mi mente, también he creado una rutina, pero sigo disfrutándolo como el primer día, eso es lo que más me gusta. La verdad, siento como si hubiera estado un día en televisión, siento que aún tengo muchas cosas por hacer y entregar.



Al decir mucho que entregar, ¿es por los nuevos proyectos que tienes con ‘GV producciones’? ¿Serán detrás o frente a cámaras?

Es por todo lo que a uno siempre la ilusiona hacer, ya sea dentro o fuera de la televisión, en mi mente intentaré hacerlo realidad. Este lunes estaré en ‘El show después del show’ y ahí voy a saludar y agradecerle a todo el público que me ha regalado su cariño durante estos años.