¿Gisela Valcárcel pasará el Día de San Valentín sola? [VIDEO y FOTOS]

Gisela Valcárcel está lista para hablar del amor en el nuevo espacio con el que reaparecerá el próximo sábado, a las 10 de la noche, y, aunque esté sin pareja, asegura que es feliz.



En la promoción dices: otro 14 sin pareja, pero debe haber algún galán y quizá no te das tiempo para conocerlo

Ja, ja, ja... En mi caso es así, otro ‘Día de los enamorados’ sin pareja.



¿Te sientes feliz así, sola?

¡Sí! Muy feliz, por eso puedo reírme de mi soltería, aunque mucho de lo que se ha dicho sobre el hecho de que esté sola es lo que me ha llevado a armar el programa que pronto presentaré.



¿Quieres descubrir cuál es el secreto para amar?

Quiero que hablemos de amor.



¿Estás esperando ese amor con que el que puedas caminar de la mano hasta viejitos?

(Ríe) Ya uno debe pensar en eso, pero no está en mi mente, no pienso en ese amor. Por ahora estoy divirtiéndome con lo que me están contando sobre este sentimiento y las cosas que me están enseñando.

Gisela Valcárcel y Rodrigo González Peluchín

Gisela Valcárcel , para este nuevo programa entrevistará, a ocho parejas del medio, como Yaco Eskenazi y su esposa Natalie Vértiz, Federico Salazar y Katia Condos, Jaime Bayly y Silvia y, también, a Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez.



Por otro lado, Gisela Valcárcel adelantó que esta semana, luego de presentar su programa, abordará el caso de Jimenita.



“Todos estamos de acuerdo con que no queremos que las cosas sigan igual, la marcha del jueves fue multitudinaria y eso habla del sentir de todos”, precisó Gisela Valcárcel.