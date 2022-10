Gisela Valcárcel rompió su silencio luego de la polémica que se levantó cuando decidió dedicarle varios minutos de su programa a Magaly Medina, en los que la acusó de haberla tildado de lesbiana y hasta de drogadicta. La Señito se descargó con todo contra la urraca y le recordó que una vez lloró en sus brazos.

La conductora de Magaly Tv La Firme no se quedó callada y esta mañana, cuando fue abordada por la prensa en su local de votación, aseguró que la rubia está ‘mal de la cabeza’ e inclusive le recomendó que visite al neurólogo. Además, aseguró que nunca fue su confidente.

Ante la controversia que se levantó, la madre de Ethel Pozo usó su cuenta oficial de Instagram para escribir un extenso mensaje de agradecimiento para quienes disfrutaron el estreno de la nueva temporada de El Gran Show. “ Fue una gala repleta de emociones, de valor, de silencios, de risas y hasta de lágrimas. Los momentos no se planean, las conversaciones que se dan desde tu interior, muchas veces te llevarán, como lo hacen conmigo, a confrontar y hasta a enfrentarte a lo que ves, te llevarán a expresar lo que sientes y eso puede traer problemas, pero asegúrate de hablar sin ofender, enfrentar no significa demoler al adversario, muchas veces se trata de que expreses tu opinión, digas lo que consideres y continues tu camino sin perder tu enfoque”, acotó la rubia.

En ese sentido, aseguró que su pronunciamiento de la noche del último sábado fue para defender a las mujeres del mundo de la Tv que son señaladas y no pueden defenderse y reconoció que sabe lo que se le viene, luego que Magaly Medina anunciara que le contestará con todo en su programa del lunes.

“Lo que sigue son insultos y agresiones a mí y a mi familia, como ya lo he vivido, sé que lo que no te mata, te hace más fuerte”, indicó Gisela Valcárcel, al mismo tiempo que aseguró que no hablaría más del tema en El Gran Show, sino que lo haría, si cabe la posibilidad, a través de sus redes sociales. “Aquí ustedes pueden escoger si me siguen o no y la televisión seguirá sirviendo para que yo los divierta”, concluyó la conductora.

