Gisela Valcárcel ha sido recordada en los últimos días por la agresión que cometió contra un fotógrafo luego que Magaly Medina expusiera a nivel nacional el video, sin embargo, la popular ‘señito’ dio su versión de los hechos años atrás en el programa de Jaime Bayly. La conductora de ‘El Gran Show’ se adelantó a que aparecieran las imágenes y explicó lo que habría pasado con el hombre de prensa.

“Seguramente mañana se observarán en fotos, aunque las fotos más vendibles serán las otras... Estuve con muchos periodistas a quienes conozco, cuando empiezo a sentir que había alguien que disparaba muy cerca de mí la cámara, empezaba a provocarme , venía agarrada de los hijos de Javier Carmona. Lo vi con anteojos negros, que se cubría todo el rostro, una gorra para atrás, una mochila y una cámara y empieza a acercarme mucho más, lo cual también debo entender (...) conozco la labor de prensa”, dijo.

Ante esto, el periodista Jaime Bayly le preguntó si realmente el periodista realmente se le acercó demasiado, sin embargo, Gisela Valcárcel aseguró que el fotógrafo le estaba provocando. Según explicó, sí accedió a tomarse fotos, pero el periodista invadió su espacio.

“ Le dije ‘por favor, no seas malo, un ratito, basta, me quiero arreglar las zapatillas, te lo pido, un ratito ’, pero él siguió, me di cuenta que estaba equivocada, así que le dije a Javier que nos fuéramos”, acotó.

TROME | Gisela Valcárcel dio su versión sobre agresión a fotógrafo

GISELA EXPLICÓ QUE FOTÓGRAFO ESTABA BORRACHO

Gisela Valcárcel aseguró que el fotógrafo de Magaly Medina no llevaba identificación de prensa ni tampoco su DNI, por lo que fue llevado en un patrullero a la comisaría. La ‘reina de la televisión’ acotó que incluso el periodista mintió sobre el lugar donde trabajaba.

“ Él se había ido como agazapado, como un ladrón que se oculta y bueno dije perdí . Entré al auto, cuando él vino, yo soy pacífica, pero de tonta no tengo un pelo y sabía a lo que me exponía luego de esto. Abrí la puerta del carro, él se corrió y yo también. Fue maravilloso, mañana quiero verlo (las imágenes). Si violencia es coger a alguien y decirle ‘ven, que quiero hablar conmigo’, entonces sí es violencia. Yo no quería quitarle la cámara, lo que quería era llamar al policía y decirle que él me agredía con sus fotos (...) Quería que me enseñe la credencial porque puede ser un asesino, ladrón o maleante. Yo olía raro y siento que alguien de prensa me dice ‘Gisela, está borracho’, sentía olores ”, puntualizó.