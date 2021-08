NO LA SUELTAN. Gisela Valcárcel ha sido el centro de la crítica en redes sociales luego de su mensaje en el que pidió disculpas a Allison Pastor y se refirió al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. La popular ‘señito’ fue duramente cuestionada e, incluso, la palabra Cantinflas se volvió tendencia.

En la última gala del reality de baile, donde Korina Rivadeneira fue la ganadora absoluta, Gisela inició con un breve discurso sobre Allison Pastor y su renuncia intempestiva al programa luego de quejarse de supuestas ‘trabas’ que le ponía la producción.

Sin embargo, causó gran sorpresa cuando la conductora de televisión pasó a hablar sobre la coyuntura política y criticó al premier Guido Bellido por chacchar coca en el Congreso de la República durante su presentación para el pedido del voto de confianza.

“Necesitamos acercarnos entre peruanos, no necesitamos a un premier chacchando coca en el Congreso, no lo necesitamos así, premier. Necesitamos respetarlo y para que lo respetemos, usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el presidente, pero desde que es nuestra autoridad, lo respeto y así será hasta el final”, remarcó.

Usuarios de redes sociales no tomaron a bien lo dicho por Gisela Valcárcel y la cuestionaron duramente por sus palabras al jefe del Consejo de Ministros y sus disculpas a Allison Pastor.

Usuarios critican a Gisela Valcárcel. Foto: Twitter.

