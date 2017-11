Gisela Valcárcel puso punto final a la 'telenovela' que protagonizó Christian Domínguez por su renuncia al Gran Show y su rápido ingreso a Esto es Guerra.La 'Señito' dedicó unos minutos para hablar al cumbiambero y dejó en claro que no tiene rencillas con la productora del reality de las 'Cobras' y Leones'.

Gisela Valcárcel arrancó su extenso discurso manifestando que guarda una buena relación con los encargados de realizar Esto es Guerra, esto por las especulaciones de 'diferencias' entre productoras tras el debut y despedida de Christian Domínguez.

"Se habla de relaciones malas entre GV producciones y la productora de Esto es Guerra. Nada más alejado de la realidad. Soy una persona que cuando tiene que hablar lo hace honestamente (..) Quiero revalidad mi aprecio y admiración por quienes producen Esto es Guerra", manifestó Gisela Valcárcel.

Christian Domínguez en Esto es Guerra

Gisela Valcárcel comentó también se comunicó con la madre de Christian Domínguez y que luego pudo hablar con el wachiman para solucionar las diferencias.

"Me enteré que su mamá quería hablar conmigo. Ella me pidió hablar con Christian Domínguez. No tengo nada con ustedes. Lamento que no quiera estar en mi programa. Debo decir lo que dije a Christian, en muchos momentos he puesto el cuerpo por él (...) Considero que, más allá de su vida privada, es un buen artista. En algunas ocadiones, no estuve de acuerdo con su convocatoria", agregó.

En otro momento, Gisela Valcárcel indicó que no le pareció correcto que Christian Domínguez reaparezca en Esto es Guerra cuando se negó a participar en Reyes del Show por una lesión.

"Lamento que no quieras estar aquí, no fue buena la idea que vayas a Esto es Guerra luego de El Gran Show. Tu mamá y tú me dieron la razón (...) No esta bien. En todo caso, es tu decisión. Como es la decisión de cada programa de contratar a quienes consideren. Yo no puedo hacer nada y no voy hacer yo la que te cierre las puertas. Mi compromiso va más allá de las personas que me puedan herir o desilusionar", puntualizó.

Gisela Valcárcel a Christian Domínguez

Finalmente Gisela Valcárcel le expresó sus buenos deseos y mencionó que ya 'no tiene ninguna cuenta que saldar' con ella. Además le mandó una recomendación.

"Christian, eres libre de hacer lo que tu desees, igual que las personas, de contratarte o no. No tienes ninguna cuenta que saldar conmigo. Cuida tu carrera, cada paso que das. Esta carrera puede ser muy larga o muy corta. Espero que te de la libertad que necesitamos", finalizó.