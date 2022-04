OTRA VEZ ENFRENTADAS. Gisela Valcárcel decidió comentar los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, pero no para criticarlos sino para refutar a la conductora Magaly Medina por demostrar públicamente sus relaciones extramatrimoniales con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez. La ‘rubia’ ‘explotó' en su cuenta de Instagram.

Mediante un video, Gisela Valcárcel arremetió contra la ‘urraca’ por hacer de los ampays un “circo romano”. Según dijo, debe de respetar las intimidades de las personas, pese a que cometan una infidelidad.

“ Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana”, dijo.

La reina de la televisión manifestó que ella vivió en carne propia una infidelidad de su expareja y justamente por eso pidió no juzgar públicamente a la persona, pues todo debería quedar en la intimidad.

Gisela Valcárcel se enfrenta a Magaly Medina por ampays: “Dignidad y respeto por la intimidad de otro”

“Digan lo que digan de mí estará bien, pero no dejaré de mostrar mi posición. No me digas que así nomás es porque así es la fama, ese cuento a otros. Dignidad y respeto por la intimidad de otro ”, puntualizó.

GISELA SOBRE ÓSCAR DEL PORTAL EN HOTEL

A raíz de la última polémica de Óscar del Portal y sus visitas a un hotel con la reportera Fiorella Méndez, según el programa Magaly TV La Firme; Gisela Valcárcel se mostró en contra que salga esa información e imágenes en televisión nacional.

“Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo ”, finalizó.