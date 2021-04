POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Si dice A, genera comentarios, si comenta B, también. Es de esos personajes que siempre van a provocar la atención de la gente. Sus frases no pasarán desapercibidas, ni por quienes la apoyan, mucho menos de sus detractores. Gisela Valcárcel, la mujer de quien estamos hablando, regresa como tantas veces con ‘El artista del año’, vía América Televisión, este 24 de abril. Y es el pretexto perfecto para iniciar un viaje al interior del ‘Mundo de la Señito’, que cuida y resguarda. Empezamos.

Gisela, ¿por qué Adolfo Chuiman decía que tenías carita de perrito pekinés?

Porque me parezco.

¿En serio?

Tengo la nariz, la forma de la boca y los ojos saltones.

MÁS INFORMACIÓN: GISELA VALCÁRCEL REGRESA EL SÁBADO 24 DE ABRIL CON EL ARTISTA DEL AÑO

¡Suscríbete a nuestro Café de noticias! El newsletter para que te enteres antes que nadie, siempre a nuestro estilo

¿Eres hincha de la ‘U’ por Roberto Martínez?

La verdad solo soy fanática de la selección.

¿Alianza?

Debería ser por La Victoria, pero tampoco. Aunque digo que soy de la ‘U’ porque tengo muchos amigos que sí lo son.

¿Está bien que a Robert lo llamen ‘Giselo’?

Me parece bien, es parte ‘de’.

Gisela contó que su mamá rezaba para que alcance la comida cuando llegaban visitas a su casa.

‘GISELA POR TI NO PASAN LO AÑOS’

Por ti no pasan los años.

Despierto, me miro al espejo y exclamo: ¡¿Qué pasó?!

¿Algo más?

¡Qué cara!

¿De dónde nace: ‘Señito’?

La aprendí en el mercado y se usa cuando quieres pedir rebaja.

Eso es típico de barrio.

Tengo calle, vereda, cerro.

¿Cómo se come el cau cau?

Mojando el pan con el juguito.

¿Otra más?

Si un ‘fino’ me invita a comer pollo a la brasa, que no se sorprenda.

¿De qué?

Voy a chupar el huesito.

Gisela Valcárcel contó que fue educada a tres cuadras de La Parada (GEC)

LOS ORÍGENES DE LA ‘REINA DE LA TELEVISIÓN’

Uno no olvida sus orígenes...

Fui educada a 3 cuadras de La Parada, dormí durante años con mi hermana Rosa Luz en un solo colchón.

¿La pasaste duro?

He visto que mi hermanita se orinaba y mi mamita secaba esa humedad con la plancha y el vapor caía en mi piel.

¿Qué más recuerdas?

A mí nadie me puede decir que con lo que sobra de la zanahoria no se puede hacer té o tortilla. También que el pan francés con mantequilla lo guardaba en mi bolsillo y lo iba comiendo por pedacitos.

¿Una última?

Hasta ahora, estoy segura, sé bajar a la volada de los micros.

Por Gisela Valcárcel no pasan los años. (@giselavalcarcelperu).

LAS ’DENUNCIAS’ DE ETHEL

Dos ‘denuncias’ de Ethel...

Adelante.

Que su abuela cocina mejor que tú.

Mi mamá lo hace mejor que nadie.

¿Uno de sus secretos?

Mis tíos o vecinos se aparecían en la casa sin avisar y yo entraba a la cocina, y mi madre oraba a un santo para que alcance la comida que estaba preparando y lo conseguía.

¿Y tú?

Cocino rico, pero siempre llamo a mi hermana para que me dé sus secretos.

Segunda ‘denuncia’ de tu hija: ‘Por tu culpa no tiene barrio’.

Tiene razón. Por ejemplo, nunca le di permiso para que se vaya a dormir a la casa de una amiga.

¿Ibas con ella a tus presentaciones?

Sí, la llevaba a las giras y la dejaba con alguien de confianza en el hotel.

¿Fuiste ‘mano dura’?

Solo una vez el director de su colegio me citó y lo primero que le dije fue: ‘Si la va a castigar, estoy de acuerdo’.

Ethel afirmó que su abuela cocina mejor que Gisela. (Instagram: @giselavalcarcelperu/ @lapozo )

EL CONSEJO DEL GRAN PABLO DE MADALENGOITIA

¿Cuándo vas a responder a tus ‘enemigos’?

Cuando recién empezaba con el ‘Aló Gisela’, don Pablo de Madalengoitia me llevó a un costado: ‘Si tú no quieres jugar al tenis, nunca devuelvas la pelota’.

Clarito.

Hasta tu familia puede estar ‘rajando’ de ti. Es parte del ser humano.

¿Una actitud cuando estás molesta?

De la forma cómo te miro te vas a dar cuenta de lo que realmente te quiero decir.

¿Una virtud que te gustaría tener?

Ser más paciente.

¿Algo que no soportas?

El ‘no puedo’ o ‘no lo conseguí’.

¿Otra?

La pasividad de las personas que creen que el trabajo va a buscarlos.

¿Y el corazón cómo va?

Late, ja, ja.

¿Qué nos presentas en este regreso?

Una gran pasión. El sábado 24 de abril vuelve ‘El artista del año’. No queremos medias tintas, ni intentos, sino que sea una entrega total.

Entonces muchas bendiciones y agradecerte por esta entrevista.

Al Trome, el más popular de todos. Llega a todas partes y manejan ese lenguaje que conecta con todos.

Pienso en este personaje, debe haber dado miles de entrevistas, millones de respuestas y siempre algo nuevo por contar. Será porque no se detiene nunca. Como diría el genial Milan Kundera: “Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida es como si no viviera en absoluto”. Vale exactamente para la ‘Gise’.

TE PUEDE INTERESAR:

Gisela Valcárcel a Ethel Pozo: “Sentir tu amor y apoyo es un regalo de Dios”

Gisela Valcárcel celebra retorno a la TV con papa a la diabla

Gisela Valcárcel reaparece con ‘El artista del año’ este sábado 24 de abril ¡CONFIRMADO!

Ethel Pozo se quiebra porque su abuelita Techi fue vacunada contra la COVID-19