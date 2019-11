Ethel Pozo: "No soy amiga de Tula Rodríguez"

‘No soy su amiga’, dijo Ethel Pozo respecto a Tula Rodríguez, y negó que le haya impedido el ingreso a una iglesia.



“Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”, comentó la conductora de ‘El show después del show’.



¿Guardas rencor?

No hay rencor ni nada, sé que todos los seres humanos cometemos errores.



¿Es cierto que prohibiste su ingreso a la iglesia?

Lamento mucho que hablen sin pruebas. Dios es para todos, para los solteros, divorciados, heterosexuales, homosexuales, jamás Dios va a estar segmentando personas. Todo eso es falso, me apena mucho que se digan cosas sin pruebas.



¿Crees que es una campaña en contra de tu madre?

Sé que los programas deben hablar de los personajes, pero con la fe no se juega.



¿Y cómo tomas el calificativo de ‘Dueña de la Teletón’ para tu madre?

De eso hablaba con compañeros como Yaco, Natalia, porque somos de GV y no nos han convocado. Yo estuve animando en Gamarra, pero me llamó la gente de ATV y fui feliz para colaborar de corazón, no para figuretear.



¿América ha llamado la atención a tu madre por su llamada a Magaly Medina?

Al contrario. Imagínate que te difaman, entonces tienes que responder. Creo que estuvo bien que diera su versión, porque es una mentira.



‘NO MÁS RIVALIDADES’

​

En tanto, Aldo Miyashiro pidió dejar atrás los egos y las rivalidades, y solo pensar en los niños de la Teletón.



“Las rivalidades, los egos, el orgullo, la posibilidad de contar una historia en medios, la posibilidad de hacer unos números más porque le pegamos a alguien o no le pegamos a alguien. Olvidémonos de todo, pensemos solo en los niños de San Juan de Dios, consigamos algún día una cifra que nos haga sentir orgullosos...”, comentó.