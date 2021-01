Gisela Valcárcel regresa este lunes a trabajar con su equipo de producción en la nueva temporada de ‘América hoy’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, programas que lideraron el rating el año pasado, y cree que Ethel tuvo una buena ‘performance’ como conductora.

Gisela, ¿qué proyectos trae GV producciones para este 2021?, ¿regresas a la pista de baile este mes?

No vuelvo a la pista de baile, pero estamos trabajando sin parar porque el año que pasó nos dimos cuenta del potencial que tiene ‘América hoy’, programa que además sostuvo la franja (del rating) de lunes a viernes. En cuanto a ‘El show’ estamos viendo la fecha a ver qué pasa.

¿'América hoy’ continúa?

Sí, regresa ahorita.

¿En el mismo horario?

Habrá algunos cambios, incluso el que mencionas, pero solo por una cuestión de estrategia que no me compete, sino al canal, pero estamos contentos con los resultados. Tanto en ‘América hoy’ como en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ hemos tenido un equipo maravilloso que lo ha logrado.

Gisela, el año que pasó fue bastante difícil y si bien es cierto el rating respaldó tus producciones, ¿no te has sentido agobiada pensando qué va a pasar con la sintonía?

Mira, todos los días analizamos la audiencia porque queremos conocer quiénes están detrás, porque nos encanta hacer un programa en el que damos lo mejor.

Las críticas que el año pasado le hicieron a Ethel, comentando que no tiene tu carisma, que copia tus gestos, ¿pasan a un segundo plano para ti?

Es que no he leído mucho de eso, te mentiría, no sé si la han criticado. Creo que ha tenido una buena performance en todo el 2020, nosotros medimos otras cosas. Ethel y yo hacemos lo que hacemos con mucho cariño, es una apasionada de lo que hace.

En las redes tus fans te pedían un novio...

(Ríe) Será cuando Dios quiera, pero estoy muy bien. Hace poco me reuní con mis amigas de la promoción y nos hemos reído de nuestras vidas. Algunas están casadas, otras divorciadas.

Lo importante es ser feliz...

Exacto, porque incluso estando solo uno puede ser feliz.